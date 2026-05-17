Polki z brązowy medalem! Świetny występ na mistrzostwach świata

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak brązowymi medalistkami Mistrzostw Świata w klasie 49er FX! Dziś we francuskim Quiberon zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskich klasach skifowych: 49er dla mężczyzn i 49er FX dla kobiet.

Żaglówka z polską flagą i numerem 14 na maszcie podczas regat.
fot. Wojciech Kosmala/PZŻ
Po kilku dniach rywalizacji w podziale na grupy, do dzisiejszej serii medalowej skupiającej najlepszą dziesiątkę awansowały trzy załogi Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego. Dwa krótkie i dynamiczne wyścigi w każdej z klas przetasowały tabelę wynikową, a polskie teamy zaprezentowały dziś znakomitą formę i każdy odnotował awans.


Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia/AZS Poznań) do serii medalowej wchodziły z 8. miejsca, a dzisiejsze wyścigi ukończyły na miejscach 4 i 2, co dało im ostatecznie brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er FX. Trenerem polskiej załogi jest olimpijczyk Krzysztof Kierkowski.


Również doskonale żeglowały dziś załogi męskie w klasie 49er. Dominik Buksak i Mateusz Gwoźdz (Centrum Żeglarskie Szczecin/KS AZS AWFiS Gdańsk) zostali 5. załogą świata, a Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (KS AZS AWFiS Gdańsk) ukończyli Mistrzostwa Świata na miejscu 7.

