Polska drużyna najlepsza w Young Talents Cup Roma 2026!

Tradycyjnie jednodniowy turniej odbywa się w drugim tygodniu zawodowych imprez rangi WTA 1000 i ATP 1000 rozgrywanych na Foro Italico, licznie obleganym przez kibiców. W mijającym tygodniu gościł on również imprezę Tennis Europe Super Category U16, w której zwycięstwo w deblu odniosła Antonina Snochowska (Pro Tenis Toruń) w parze z Teą Kovacevic z Bośni i Hercegowiny. W niedzielnym finale pokonały łatwo 6:1, 6:3 Greczynki Lydię Panagiotidou i Konstantinę Volonaki.

W drużynowej rywalizacji w ramach Young Talent Cup Roma 2026 Kostecka, Zapława i Arent okazali się najlepsi. Najpierw pokonali w fazie grupowej po 3:0 zespoły Francji i Włoch, a w finale zwyciężyli 2:1 ekipę USA i to po decydującym pojedynku mikstów, za sprawą wygranej pary Zapława-Arent.



– Uważam, że to niesamowite doświadczenie. Rywalizowanie na kortach Foro Italico było dla mnie czymś niezwykłym. Nasza drużyna była bardzo zgrana i atmosfera była bardzo miła. Mieliśmy też czas, żeby zwiedzić Rzym, który jest pięknym miastem. Choć pogoda nie dopisywała, to wiele udało się nam tu na miejscu zrobić i zobaczyć. Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu i że udało nam się tutaj wszystkim spotkać. Mam nadzieję, że jest to pierwszy z takich wyjazdów i uda nam się go jak najszybciej powtórzyć – opowiada Michał Arent, który tuż przed wylotem do Rzymu zdawał egzamin ósmoklasisty.



Mikołaj Arent był najbardziej zapracowanym uczestnikiem polskiej drużyny, bo rozegrał trzy mecze w singlu (przegrał tylko jeden w finale z USA) i trzy w mikście.



– Mikołaj miał w Rzymie naprawdę sporo pracy, bo zagrał aż sześć meczów. Na pewno to bardzo charakterny chłopak i bardzo mi się podobał, bo jest bardzo odważny i inteligentny na korcie, ale też poza nim. Robi naprawdę dobre wrażenie, bo jest konsekwentny i próbuje różnych rzeczy w trakcie gry. Tutaj wygrał aż pięć meczów na sześć, więc gratulacje mu się należą. Myślę, że to duży talent i warto obserwować, jak się będzie dalej rozwijał – twierdzi Mariusz Fyrstenberg, finalista wielkoszlemowego US Open i ATP Finals w grze podwójnej.



Wszystkie trzy singlowe mecze w stolicy Włoch wygrała Barbara Kostecka, natomiast w grze mieszanej trzy zwycięstwa odniosła Aleksandra Zapława, która niedawno wróciła na korty po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.



– Basia jest bardzo dorosła i gra dojrzały tenis. Jej gra jest bardzo odważna i agresywna, nawet jeśli po drugiej stronie siatki są bardzo dobre przeciwniczki, wyżej notowane od niej w rankingu. Ofensywa to jest jej gra, którą bardzo lubi i gra widowiskowo. Potrafi śmiało prowadzić wymiany i efektownie zdobywać punkty, nie wstrzymuje ręki, dlatego miło się ogląda jej mecze. No i, mimo 16 lat, ma już za sobą dobre występy w zawodowym Tourze i wygrany turniej ITF W15 w Kozerkach, gdzie była też w finale debla. Także jej kariera idzie w bardzo dobrym kierunku – uważa Mariusz Fyrstenberg, były szósty deblista świata w rankingu ATP.



– Może to trochę moje skrzywienie, ale wydaje mi się, że Ola może być bardzo dobrą deblistką. Oprócz tego, że oczywiście w singlu również będzie też dobrze grać. Ma świetny serwis, jest bardzo silna i nie boi się grać przy siatce, dlatego dla mnie jest naturalnym talentem deblowym. W Rzymie nie grała w singlu, ale widziałem ją na treningach i wcześniej w meczach w innych imprezach i jestem pod wrażeniem postępów, jakie zrobiła w ciągu ostatniego roku. Za nią dłuższa absencja spowodowana kontuzją, tu grała jeden z pierwszych turniejów po powrocie, ale wyszła do gry bardzo odważnie i w meczach mikstów była najlepsza – dodał Fyrstenberg, zwycięzca 18 turniejów ATP Tour w grze podwójnej.

