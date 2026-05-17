Pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Polak w pierwszym składzie

W niedzielę rozgrywana jest przedostatnia kolejka sezonu 2025/26, ale spotkanie w Barcelonie rozpocznie się później niż inne, gdyż miejsca obu zespołów na pewno już nie ulegną zmianie - ekipa ze stolicy Katalonii od tygodnia jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii, a Betis - piątej lokaty, dzięki czemu zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

- Zasługuje na to, aby wszyscy fani mogli go pożegnać - zapowiedział w sobotę trener Hansi Flick i w niedzielę nominował polskiego napastnika, który w sierpniu skończy 38 lat, do podstawowej jedenastki.

Bramkarz Wojciech Szczęsny jest wśród rezerwowych.

W obecnym sezonie "Lewy" strzelił w La Liga 13 goli, ale odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał dotychczas 29 meczów, a w niedzielę dopiero po raz 16. znalazł się w wyjściowym składzie. Zdarzały się spotkania, które w całości oglądał w roli rezerwowego, a kilka opuścił z powodu kontuzji.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" – napisał polski piłkarz w sobotę na Instagramie.

Lewandowski broni barw "Dumy Katalonii", której piłkarzem jest również bramkarz Wojciech Szczęsny, od lipca 2022 roku. W ciągu czterech sezonów zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Niedzielny mecz będzie 192. występem w koszulce Barcelony, do tej pory zdobył 119 goli, co daje mu 14. miejsce na klubowej liście strzelców wszech czasów.

Był pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku uzyskał gola na zmodernizowanym Spotify Camp Nou, który wcześniej przez dwa i pół roku był nieczynny. Mniejsze prace remontowe wciąż trwają i obiekt nie jest otwarty w całości.

PAP