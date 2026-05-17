Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Japonii! Były trener ZAKSY i Asseco Resovii wywalczył złoto

Osaka Bluteon w finale SV.League zmierzyła się z Suntory Sunbirds i wygrała w rywalizacji do dwóch zwycięstw 2–1. W pierwszym spotkaniu finału górą było Suntory Sunbirds, wygrywając 3:1. W drugim Osaka wyrównała stan rywalizacji, wygrywając 3:2 (15:9 w tie-breaku). Decydowało trzecie starcie, zdecydowanie mniej wyrównane od poprzednich, w którym drużyna Osaka Blueton wygrała bardzo pewnie w trzech setach.

Osaka Blueton wywalczyła mistrzostwo Japonii po raz ósmy w historii, ostatnio triumfowała w 2019 roku, jeszcze pod nazwą Panasonic Panthers. Drużynę do tytułu poprowadził fiński trener Tuomas Sammelvuo, który w ubiegłym sezonie był szkoleniowcem Asseco Resovii, a wcześniej prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Siatkarze Suntory Sunbirds stracili tytuł, który wywalczyli w dwóch poprzednich sezonach.

Wyniki meczów finałowych ligi japońskiej siatkarzy:

2026-05-15: Suntory Sunbirds – Osaka Blueton 3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:23)

2026-05-16: Suntory Sunbirds – Osaka Blueton 2:3 (25:13, 23:25, 22:25, 25:20, 9:15)

2026-05-17: Suntory Sunbirds – Osaka Blueton 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)

Osaka Blueton - mistrz Japonii 2026:

rozgrywający: Antoine Brizard, Shunsuke Nakamura

przyjmujący: Bryan Bagunas, Masato Kai, Miguel Angel Lopez, Kenyu Nakamoto, Shoma Tomita

atakujący: Yuji Nishida, Hiroto Nishiyama, Kunihiro Shimizu

środkowi: Larry Ik Evbade-Dan, Keitaro Nishikawa, Shikun Peng, Akihiro Yamauchi

libero: Kotaro Ikeshiro, Tomohiro Yamamoto.

Trener: Tuomas Sammelvuo.

