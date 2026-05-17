Skorupski wrócił do gry! Jest zwycięstwo ekipy Polaka

34-letni Skorupski, podstawowy bramkarz reprezentacji Polski po Euro 2024, doznał urazu 15 marca pod koniec meczu ligowego z Sassuolo. To wykluczyło go nie tylko z ligowej rywalizacji, ale także z barażowych meczów o mundial z Albanią i Szwecją. Żmudna rehabilitacja i przerwa w grze trwały dwa miesiące. W tym czasie w Bolonii zastępował go Federico Ravaglia.

W tym sezonie Skorupski, który do tej pory rozegrał 20 spotkań w drużynie narodowej, pauzował już dwa miesiące, od listopada do stycznia, także z powodu kontuzji mięśniowej.

W innych niedzielnych meczach wpadkę zaliczyli piłkarze Juventusu, którzy przegrali u siebie z Fiorentiną 0:2. Tym samym "Starej Damy" prawdopodobnie zabraknie w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

Potknięcie "Juve" wykorzystały pozostałe drużyny walczące o miejsce na podium oraz o grę w europejskiej elicie. Drugie obecnie Napoli pokonało na wyjeździe zamykającą stawkę Pisę 3:0, trzeci AC Milan na boisko Genoi 2:1, czwarta Roma z Janem Ziółkowskim (grał od 83. minuty) wygrała w derbach 2:0 z Lazio (Adrian Przyborek na ławce rezerwowych, a piąte Como pokonało Parmę 1:0.

Pewny mistrzowskiego tytułu Inter Mediolan, z Piotrem Zielińskim na boisku od 64. minuty, zremisował natomiast z Veroną 1:1.

Ostatnią kolejkę Serie A w tym sezonie zaplanowano na 24 maja. Wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 15:00.

