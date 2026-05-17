Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy!

Piłkarze Śląska Wrocław po jednym sezonie gry w 1. lidze wracają do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w niedzielnym meczu 33. kolejki, w którym pokonali na wyjeździe Polonię Bytom 3:1.

fot. PAP
Już wcześniej awans wywalczyła prowadząca w tabeli Wisła Kraków. Śląsk jest drugi, a na kolejkę przed końcem ma pięć punktów przewagi nad Wieczystą Kraków, co oznacza, że nie może już zostać wyprzedzony.

 

Śląsk grał w ekstraklasie nieprzerwanie od sezonu 2008/09 do 2024/25. W 2012 roku świętował mistrzostwo Polski, a w 2024 był wicemistrzem. Rok później niespodziewanie pożegnał się z najwyższą klasą.

 

W Bytomiu gospodarze prowadzili od 36. minuty po golu Tomasza Gajdy. Śląsk awans zawdzięcza dwóm bramkom w drugiej połowie Przemysława Banaszka i jednej Michała Rosiaka. 

