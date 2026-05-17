Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy!

Już wcześniej awans wywalczyła prowadząca w tabeli Wisła Kraków. Śląsk jest drugi, a na kolejkę przed końcem ma pięć punktów przewagi nad Wieczystą Kraków, co oznacza, że nie może już zostać wyprzedzony.

ZOBACZ TAKŻE: Legia wciąż w grze o puchary! Ważne zwycięstwo w Trójmieście

Śląsk grał w ekstraklasie nieprzerwanie od sezonu 2008/09 do 2024/25. W 2012 roku świętował mistrzostwo Polski, a w 2024 był wicemistrzem. Rok później niespodziewanie pożegnał się z najwyższą klasą.

W Bytomiu gospodarze prowadzili od 36. minuty po golu Tomasza Gajdy. Śląsk awans zawdzięcza dwóm bramkom w drugiej połowie Przemysława Banaszka i jednej Michała Rosiaka.

KP, PAP