Ten nawyk po 40-stce może wydłużyć życie. Coraz więcej osób wraca do roweru

Jazda na rowerze zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Francuską Agencję ds. Transformacji Ekologicznej regularna aktywność fizyczna, w tym jazda na rowerze, znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia oraz nowotworów. W zależności od różnych okoliczności, uprawianie tego sportu u osób powyżej 40. roku życia może wydłużyć życie średnio od trzech do aż czternastu miesięcy.

Wydłużenie średniej długości życia to ważna korzyść, jednak z pewnością wiele osób nie bierze tego pod uwagę. Bardziej namacalne są szybsze efekty. Jazda na rowerze poprawia kondycję układu krążenia oraz ułatwia utrzymanie prawidłowej wagi. Wpływa także na lepszą wydolność organizmu.

Badania prowadzone w różnych francuskich placówkach naukowych w ostatnich latach wskazują na to, że regularne uprawianie wytrzymałościowej aktywności fizycznej zmniejsza:

● ryzyko problemów z sercem o 20-50 proc.,

● ryzyko udaru mózgu o 60 proc.

Do tego jazda na rowerze wpływa na redukcję ryzyka wystąpienia raka jelita grubego, piersi oraz płuc. To korzyści, których nie warto bagatelizować.

Rower to jedna z najbardziej dostępnych form aktywności fizycznej

Jazda na rowerze to łatwo dostępna forma aktywności fizycznej, która nie wyklucza osób o gorszym statusie majątkowym. Tak naprawdę możesz zdecydować się na zakup używanego roweru lub korzystać z zyskujących na popularności systemów rowerów miejskich w większych miastach w Polsce.

Rower doskonale sprawdzi się podczas dojazdów do pracy, sklepu czy w ramach aktywności w wolnym czasie. Regularna jazda zwiększa poziom energii i pomaga ograniczyć skutki siedzącego trybu życia. To doskonały nawyk dla osób po czterdziestce, które chcą wydłużyć swoje życie.

Dostosuj aktywność do swoich potrzeb

Oczywiście jazda na rowerze to nie jedyna aktywność, którą masz na wyciągnięcie ręki. Rodzaj sportu dopasuj do swoich potrzeb. Dużą popularnością cieszą się m.in. nordic walking, spacery, bieganie czy pływanie. Ruch jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia. Nie rezygnuj z niego.

