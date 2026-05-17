To był klucz do wygranej Warty? Kubiak nie ma wątpliwości

Zawiercianie kapitalnie zaprezentowali się w półfinałowym starciu w Turynie. Mistrz Polski ograł mistrza Turcji w czterech setach. Przeciwnicy potrafili nawiązać walkę tylko w drugiej partii, którą wygrali 26:24. Pozostałe odsłony przegrali za każdym razem 19:25.

Triumf nad Ziraatem może cieszyć tym bardziej, że w składzie tureckiego potentata nie brakuje wielkich gwiazd światowego formatu. Mowa o takich zawodnikach jak Tomasz Fornal, Dick Kooy, Nimir Abdel-Aziz i Trevor Clevenot. Ten ostatni brylował zwłaszcza w grze obronnej.

- Ma czutkę, kolokwialnie mówiąc. Clevenot w obronie potrafi grać w siatkówkę, ale sam Nimir na lepiej zorganizowaną drużynę niż wszystkie inne drużyny w Turcji nie wystarczył. Tutaj musimy sobie powiedzieć uczciwie, że tym kolektywem, które stworzyło Zawiercie, wygrali - przyznał Kubiak w pomeczowym studiu Polsatu Sport.

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00.

