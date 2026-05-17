To już oficjalne! Xabi Alonso objął giganta!

Chelsea oświadczyła, że Alonso podpisał czteroletni kontrakt, a pracę rozpocznie od 1 lipca. "The Blues" do końca tego sezonu poprowadzi trener tymczasowy Calum McFarlane. Londyńczycy zajmują w Premier League dopiero dziewiąte miejsce na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. Na ligowe zwycięstwo czekają od 4 marca. Odpadli też w 1/8 finału Ligi Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z PSG aż 2:8. Do tego należy dodać porażkę w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej z Arsenalem i porażkę w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City.

Mijający sezon nie był też najlepszy dla Alonso, który po świetnym okresie w Bayerze Leverkusen (mistrzostwo Niemiec bez porażki, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec i finał Ligi Europy) dostał szansę poprowadzenia Realu Madryt. Hiszpan zaczął obiecująco, ale potem seria złych wyników oraz fatalna atmosfera w szatni spowodowała, że musiał pożegnać się z "Królewskimi".

44-latek doskonale zna realia Premier League, ponieważ w latach 2004-2009 był piłkarzem Liverpoolu, z którym wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. W barwach "The Reds" wystąpił w sumie 210 razy i zdobył 19 bramek. W latach 2009-2015 był zawodnikiem Realu Madryt, z którym sięgnął po Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii, dwa Puchary Króla i Superpuchar Króla. Ostatnim klubem w jego karierze był Bayern Monachium w latach 2014-2017. Z "Die Roten" trzykrotnie triumfował w Bundeslidze oraz wygrał Puchar i Superpuchar Niemiec. Z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostwo Europy.

