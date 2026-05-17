To już tradycja! Polski zespół po raz szósty z rzędu powalczy o triumf w LM

Już w niedzielę o 20:30 siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia zagrają ze sobą w wielkim finale Ligi Mistrzów. Będzie to powtórka z zeszłego roku oraz szansa do rewanżu dla Jurajskich Rycerzy, którzy w łódzkiej Atlas Arenie przegrali wówczas z Włochami 2:3.

ZOBACZ TAKŻE: Wtedy dominują na parkiecie. Semeniuk wyznał przed finałem Ligi Mistrzów

Ten i ubiegły rok zdominowali Zawiercianie, ale "tradycja" polskiego udziału w finale Ligi Mistrzów jest nieco dłuższa i sięga sezonu 2020/2021. Wówczas w Weronie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niespodziewanie w czterech setach wygrała z Itasem Trentino, sięgając po pierwszy w historii klubu triumf w tych rozgrywkach.

Kędzierzyńska ekipa pojawiała się w finale Ligi Mistrzów jeszcze przez kolejne dwa lata. W maju 2022 roku ponownie wygrała z Itasem Trentino, tym razem 3:0. Później, w superfinale w 2023 roku, mieliśmy do czynienia z "polskim" meczem: ZAKSY z Jastrzębskim Węglem. Po dramatycznym starciu zakończonym tie-breakiem ponownie lepsi okazali się Kędzierzynianie.

W sezonie 2023/2024 o końcowy triumf walczył Jastrzębski Węgiel. Śląska ekipa uległa jednak Itasowi Trentino 0:3.

Od 2025 roku "pałeczkę" przejęli siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego. Czy w niedzielę wieczorem uda im się napisać historię i wywalczyć trofeum?

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpoczęło się o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport