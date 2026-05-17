Trener Projektu wprost. "Trudno w takich sytuacjach nie dyskutować"

W niedzielę rozegrany został mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zmierzył się z klubem Ziraat Bankkart Ankara. Mimo zaciętej rywalizacji, która musiała zostać rozstrzygnięta w tie-breaku, ekipie znad Wisły nie udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po porażce przed kamerą Polsatu Sport stanął Kamil Nalepka - trener PGE Projektu Warszawa. Szkoleniowiec w mocnych słowach wypowiedział się na temat końcówki meczu.

- Zły jestem, że uciekła czwarta partia, bo to bierzemy na siebie. Powiem prosto. To, że uciekł tie-break, to myślę, że ktoś pomógł Ziraatowi, bo my wiedzieliśmy, że nie możemy sprowokować Nimira, nie możemy sprowokować Trevora i Fornala. I my tego nie zrobiliśmy. Ktoś ich sprowokował i tie-break potoczył się tak, jak się potoczył. Bardzo bolało - ocenił.

Trener powiedział jeszcze kilka słów o dyspozycji sędziów w tym spotkaniu.

- Ja starałem się nie dyskutować. Chciałem to zostawić chłopakom do samego końca. Myślę, że to są takie emocje, że ciężko w takich sytuacjach nie dyskutować - stwierdził.

Analizę kontrowersyjnych sytuacji w tym meczu w studiu Polsatu Sport przeprowadził Jakub Bednaruk. Całość analizy prezentujemy w poniższym materiale wideo.

