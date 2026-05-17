Wtedy dominują na parkiecie. Semeniuk wyznał przed finałem Ligi Mistrzów

Broniący w Turynie trofeum wywalczonego przed rokiem w Łodzi zespół z Perugii w półfinale pokonał PGE Projekt Warszawa 3:0. Jedyny moment, w którym Warszawianie byli w stanie zagrozić Sir Sicoma Monini, był w końcówce trzeciego seta.

ZOBACZ TAKŻE: Finał LM: Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia. Transmisja TV i stream online

- W trzecim secie, trzeba przyznać, mieliśmy już dużą przewagę i trochę chyba za bardzo byliśmy pewni siebie. Daliśmy pole do popisu Warszawie, rywale zaczęli lepiej grać. Nasza przewaga stopniała i graliśmy punkt za punkt. Ale fajnie, że udało nam się wytrzymać i finalnie ten trzeci set przechylić na naszą korzyść, zamknąć to spotkanie w trzech setach - powiedział Semeniuk.

- Warszawa zaczęła grać dobrze, ale my też troszeczkę przestaliśmy być skuteczni na siatce. Popełnialiśmy proste błędy. Mówiliśmy sobie, że ok i tak mamy przewagę, więc spokojnie, spokojnie, ale faktycznie to prowadzenie zaczęło topnieć i doszło do stanu po 22, zaczęły się nerwy - dodał.

Polski przyjmujący, grający w Perugii od 2022 roku, w pomeczowych rozmowach podkreślał, że wynik wskazuje na łatwe spotkanie, ale półfinał wcale taki nie był dla jego zespołu.

- Nie było łatwo. Czuję w nogach, że musieliśmy się napracować. To, że na tablicy wyników tak wyglądają dwa pierwsze sety, to też jest efekt tego, jak my graliśmy. Trzeba też nam oddać, że potrafimy grać w siatkówkę i jak złapiemy swój rytm, to można powiedzieć, że dominujemy na boisku. Przydarzają się nam jednak czasami takie momenty, w których jesteśmy bardziej rozluźnieni, mniej skoncentrowani, niekonsekwentni w tym, co robimy i przewagi troszeczkę nam uciekają - analizował.

Siatkarze Perugii w Turynie bronią trofeum, jednak traktują niedzielny finał jako nową historię, a nie jako szansę na powtórkę sprzed roku. Takie podejście sprawdzało się w przeszłości w przypadku Semeniuka, który dwukrotnie triumfował w LM również z Zaksą Kędzierzyn-Koźle (2021, 2022).

- Dlatego ja podchodzę do każdego Final Four czy wcześniej super finałów jak do nowej historii. Jest ona kompletnie inna niż to, co było w tamtym roku. Jest inna drużyna, chociażby dwie nowe ekipy w Final Four, więc nie można tego porównywać jeden do jednego, że faktycznie bronimy tytułu. Gramy po prostu o Puchar Europy - podkreślił reprezentant Polski.

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00. Następnie odbędzie się mecz o trzecie miejsce między Projektem a Ziraatem Bankkart Ankara.