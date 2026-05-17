Za nami trzeci dzień MŚ Elity w hokeju na lodzie

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

Wyniki niedzielnych meczów i tabele:

Grupa A (Zurych)



USA - W. Brytania 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Austria - Węgry 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Niemcy - Łotwa 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

M Z P gole pkt

1. Austria 2 2 0 9-4 6

2. Finlandia 2 2 0 7-2 6

3. Szwajcaria 2 2 0 7-3 6

4. USA 2 1 1 6-4 3

5. Łotwa 2 1 1 4-4 3

6. Niemcy 2 0 2 1-5 0

7. Węgry 2 0 2 3-8 0

8. W. Brytania 2 0 2 3-10 0

Grupa B (Fryburg)



Włochy - Słowacja 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Szwecja - Dania 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Norwegia - Słowenia 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

1. Kanada 2 2 0 11-3 6

2. Słowacja 2 2 0 6-2 6

3. Czechy 2 1 1 6-4 4

4. Norwegia 2 1 1 5-2 3

5. Szwecja 2 1 1 9-7 3

6. Słowenia 2 1 1 3-6 2

7. Dania 2 0 2 3-10 0

8. Włochy 2 0 2 1-10 0

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.

KP, PAP