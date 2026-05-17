Za nami trzeci dzień MŚ Elity w hokeju na lodzie
Trzeciego dnia rozgrywanych w Szwajcarii mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie nie było niespodzianek. Liderem grupy A została Austria, po wygranej z Węgrami 4:2. W grupie B nadal prowadzi Kanada, która w niedzielę odpoczywała.
Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.
Wyniki niedzielnych meczów i tabele:
Grupa A (Zurych)
USA - W. Brytania 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Austria - Węgry 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Niemcy - Łotwa 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
M Z P gole pkt
1. Austria 2 2 0 9-4 6
2. Finlandia 2 2 0 7-2 6
3. Szwajcaria 2 2 0 7-3 6
4. USA 2 1 1 6-4 3
5. Łotwa 2 1 1 4-4 3
6. Niemcy 2 0 2 1-5 0
7. Węgry 2 0 2 3-8 0
8. W. Brytania 2 0 2 3-10 0
Grupa B (Fryburg)
Włochy - Słowacja 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Szwecja - Dania 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Norwegia - Słowenia 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
1. Kanada 2 2 0 11-3 6
2. Słowacja 2 2 0 6-2 6
3. Czechy 2 1 1 6-4 4
4. Norwegia 2 1 1 5-2 3
5. Szwecja 2 1 1 9-7 3
6. Słowenia 2 1 1 3-6 2
7. Dania 2 0 2 3-10 0
8. Włochy 2 0 2 1-10 0
Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.Przejdź na Polsatsport.pl