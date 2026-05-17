Znamy zwycięzcę rywalizacji w Barcelonie! Triumf Włocha

Di Giannantonio odniósł drugie w karierze zwycięstwo w MotoGP.

Na piątej pozycji został sklasyfikowany lider mistrzostw świata Włoch Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), który stracił do zwycięzcy prawie pięć sekund.

Wyścig miał dramatyczny przebieg. W połowie dystansu, na 12. okrążeniu, doszło do pierwszego poważnego wypadku. W motocyklu prowadzącego Hiszpana Pedro Acosty (KTM), który startował z pole position, doszło do awarii silnika. W gwałtownie zwalniający motocykl uderzył jadący tuż za nim z prędkością ponad 220 km/h Hiszpan Alex Marquez (Gresini Racing). Jego maszyna przekoziołkowała, a motocyklista uderzył w bandę.

Marquez został zabrany z toru karetką na badania do szpitala, wyścig po 40 minutach został wznowiony, jury zdecydowało, że rywalizacja odbędzie się na dystansie 13 okrążeń. Jednak tym razem także nie udało się przeprowadzić rywalizacji bez problemów. Tuż po starcie, na pierwszym zakręcie, Francuz Johann Zarco (Honda-LCR) zderzył się z Włochem Lucą Marinim (Honda), a następnie wpadł pod motocykl innego Włocha, Francesco Bagnai (Ducati).

Zarco przez kilka minut nie podnosił się, był pod opieką zespołu medycznego, który po przyjeździe karetki zabrał go do szpitala na szczegółowe badania.

Po zarządzeniu kolejnego restartu, gdy do przejechania miało być już tylko 12 okrążeń, prowadzenie utrzymał Acosta. Hiszpan dość długo jechał jako lider, ale na trzy okrążenia przed metą stracił pozycję, w chwilę później spadł na trzecie, a następnie na czwarte miejsce. Na ostatnim okrążeniu próbował awansować na podium, ale za bardzo zaryzykował, miał upadek i zakończył jazdę. Z toru zszedł o własnych siłach.

Nie startował aktualny mistrz świata MotoGP Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który w poprzednim wyścigu we Francji złamał kości stopy, przeszedł operację i aktualnie przechodzi rehabilitację.

Po sześciu wyścigach sezonu 2026 Bezzecchi ma 140 pkt i wyprzedza Hiszpana Jorge Martína - 127. Na trzecie miejsce awansował Di Giannantonio - 116. Wśród zespołów dominuje Aprilia Racing Team Gresini.

W klasie Moto2 zwyciężył Hiszpan Manuel Gonzalez (Kalex), który umocnił się na pozycji lidera z dorobkiem 104,5 pkt. Drugi był Włoch Celestino Vietti, a trzeci Hiszpan Izan Guevara.

W Moto3 najszybszy był także prowadzący w klasyfikacji MŚ Hiszpan Maximo Quiles (KTM), który prowadzi mając 140 pkt. Drugi Hiszpan Adrian Fernandez (Honda), dziewiąty w wyścigu w Barcelonie, zgromadził dotychczas tylko 76 pkt.

PAP