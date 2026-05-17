Zrobił to! Jannik Sinner wygrał ATP w Rzymie

I choć to 24-latek z Trydentu był faworytem tego starcia, finał rozpoczął niemrawo. Ruud przejął kontrolę i wyszedł na prowadzenie 2:0, lecz nie zdołał go utrzymać. Sinner nie tylko wrócił do gry, ale też wyszedł na prowadzenie 5:4. Chwilę później rozstrzygnął premierową odsłonę na swoją korzyść.

W drugim secie Włoch podtrzymywał dobrą passę. Od razu wygrał serwis Norwega i - w przeciwieństwie do niego - nie oddał inicjatywy. Po nieco ponad półtorej godziny 24-letni tenisista stanął przed szansą na zwycięstwo w całym meczu i przejście do historii jako zwycięzca wszystkich najważniejszych turniejów w tourze. Wykorzystał ją już za pierwszym razem.

Sinner po triumfie w Rzymie został drugim po Novaku Djokovicu zwycięzcą wszystkich dziewięciu turniejów Masters 1000. Serb wygrał każdy z tych turniejów co najmniej dwa razy.

Włoch nie doznał porażki w największych turniejach poza Wielkim Szlemem, odkąd w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Włoch skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale.

Jannik Sinner - Casper Ruud 6:4, 6:4

KP, Polsat Sport