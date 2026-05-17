Zrobili to po 61 latach! Znamy nowych mistrzów kraju
Piłkarze LASK Linz po wyjazdowym zwycięstwie nad Austrią Wiedeń 3:0 zostali mistrzem kraju. To ich drugi tytuł, poprzednio triumfowali w rozgrywkach ligowych w 1965 roku.
Ekipa LASK, która wcześniej również po raz drugi zdobyła krajowy puchar, ligowy prymat zawdzięcza skutecznemu finiszowi. Wygrała cztery ostatnie mecze fazy finałowej i zakończyła ją z dorobkiem 39 punktów.
O dwa mniej zgromadził broniący tytułu Sturm Graz, który w niedzielę pokonał Rapid Wiedeń 2:0. Filip Rózga całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych gospodarzy.
Trzecie miejsce zajął RB Salzburg. Niedawny hegemon, który dominował w lidze przez dekadę, ale ostatni tytuł wywalczył w 2023 roku, w ostatnich czterech kolejkach zdobył tylko jeden punkt.