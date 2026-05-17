Zrobili to po 61 latach! Znamy nowych mistrzów kraju

Ekipa LASK, która wcześniej również po raz drugi zdobyła krajowy puchar, ligowy prymat zawdzięcza skutecznemu finiszowi. Wygrała cztery ostatnie mecze fazy finałowej i zakończyła ją z dorobkiem 39 punktów.

O dwa mniej zgromadził broniący tytułu Sturm Graz, który w niedzielę pokonał Rapid Wiedeń 2:0. Filip Rózga całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych gospodarzy.

Trzecie miejsce zajął RB Salzburg. Niedawny hegemon, który dominował w lidze przez dekadę, ale ostatni tytuł wywalczył w 2023 roku, w ostatnich czterech kolejkach zdobył tylko jeden punkt.

KP, PAP