Zrobili to po 61 latach! Znamy nowych mistrzów kraju

Piłka nożna

Piłkarze LASK Linz po wyjazdowym zwycięstwie nad Austrią Wiedeń 3:0 zostali mistrzem kraju. To ich drugi tytuł, poprzednio triumfowali w rozgrywkach ligowych w 1965 roku.

Ekipa LASK, która wcześniej również po raz drugi zdobyła krajowy puchar, ligowy prymat zawdzięcza skutecznemu finiszowi. Wygrała cztery ostatnie mecze fazy finałowej i zakończyła ją z dorobkiem 39 punktów.

 

O dwa mniej zgromadził broniący tytułu Sturm Graz, który w niedzielę pokonał Rapid Wiedeń 2:0. Filip Rózga całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych gospodarzy.

 

Trzecie miejsce zajął RB Salzburg. Niedawny hegemon, który dominował w lidze przez dekadę, ale ostatni tytuł wywalczył w 2023 roku, w ostatnich czterech kolejkach zdobył tylko jeden punkt.

KP, PAP
