10 lat i koniec. Brytyjscy dziennikarze są przekonani

Hubert PawlikPiłka nożna

Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City - poinformował dziennik "Daily Mail". Hiszpan oficjalnie pożegna się z kibicami podczas niedzielnego meczu z Aston Villą.

Pep Guardiola trzymający się za głowę na tle trybun stadionu piłkarskiego.
fot. PAP
Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City

"Pep Guardiola, jeden z największych trenerów w historii angielskiej piłki, ustąpi ze stanowiska szkoleniowca Manchesteru City po niedzielnym meczu. Tym samym zakończy dziesięcioletnią, pełną sukcesów erę, w trakcie której sięgnął po 20 trofeów i uczynił City jednym z najlepszych klubów na świecie" - czytamy. Informacje potwierdził m.in. dobrze poinformowany David Ornstein.

 

ZOBACZ TAKŻE: Najbliższy rywal Polaków zdecydował! Oto nowy selekcjoner

 

Hiszpan zdobył sześć tytułów mistrza kraju, a ponadto po raz pierwszy w historii klubu wygrał Ligę Mistrzów.

 

Rzekomo klub miał już poinformować partnerów biznesowych. Otoczenie Guardioli nie jest zaskoczone takim scenariuszem - plotki krążyły w mediach od dłuższego czasu.

 

Informacja zostanie potwierdzona w niedzielę, by uczcić ogromny wkład Hiszpana w angielską piłkę. Dziennikarze ujawnili, że następnego dnia zaplanowano specjalną paradę autobusem z odkrytym dachem. Wydarzenie ma rozpocząć się w dzielnicy Northern Quarter o 16, a zakończyć się po godzinie na Etihad Stadium.

 

Jak się okazuje, niewykluczone, że Guardiola pozostanie w klubie w innej roli, gdyż pozostał mu jeszcze rok do końca kontraktu. Głównymi kandydatami do objęcia funkcji szkoleniowca są Enzo Maresca oraz Vincent Kompany, czyli obecny trener Bayernu Monachium.

 

Manchester City świętował w sobotę kolejny sukces. Piłkarze Guardioli pokonali w finale Pucharu Anglii Chelsea po golu Antoine'a Semenyo.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAMANCHESTER CITYPEP GUARDIOLAPIŁKA NOŻNAPREMIER LEAGUE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Komentatorzy Polsatu Sport na Stadio Olimpico. "To pokazuje, jak wszechstronny jest Piotr Zieliński"
Zobacz także

Inter w podwójnej koronie! Kolejne trofeum Piotra Zielińskiego w tym sezonie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 