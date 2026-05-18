10 lat i koniec. Brytyjscy dziennikarze są przekonani

"Pep Guardiola, jeden z największych trenerów w historii angielskiej piłki, ustąpi ze stanowiska szkoleniowca Manchesteru City po niedzielnym meczu. Tym samym zakończy dziesięcioletnią, pełną sukcesów erę, w trakcie której sięgnął po 20 trofeów i uczynił City jednym z najlepszych klubów na świecie" - czytamy. Informacje potwierdził m.in. dobrze poinformowany David Ornstein.

Hiszpan zdobył sześć tytułów mistrza kraju, a ponadto po raz pierwszy w historii klubu wygrał Ligę Mistrzów.

Rzekomo klub miał już poinformować partnerów biznesowych. Otoczenie Guardioli nie jest zaskoczone takim scenariuszem - plotki krążyły w mediach od dłuższego czasu.

Informacja zostanie potwierdzona w niedzielę, by uczcić ogromny wkład Hiszpana w angielską piłkę. Dziennikarze ujawnili, że następnego dnia zaplanowano specjalną paradę autobusem z odkrytym dachem. Wydarzenie ma rozpocząć się w dzielnicy Northern Quarter o 16, a zakończyć się po godzinie na Etihad Stadium.

Jak się okazuje, niewykluczone, że Guardiola pozostanie w klubie w innej roli, gdyż pozostał mu jeszcze rok do końca kontraktu. Głównymi kandydatami do objęcia funkcji szkoleniowca są Enzo Maresca oraz Vincent Kompany, czyli obecny trener Bayernu Monachium.

Manchester City świętował w sobotę kolejny sukces. Piłkarze Guardioli pokonali w finale Pucharu Anglii Chelsea po golu Antoine'a Semenyo.