22-letni piłkarz kończy karierę! Grał w młodzieżowej reprezentacji

Po pięciokrotnym zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanach 22-letni austriacki piłkarz Ziad El Sheiwi postanowił zakończyć karierę. - Czasem decyduje ciało, nie umysł - skomentował młody pechowiec, były reprezentant kraju do lat 17 i 18.

El Sheiwi zakończył karierę z powodu licznych urazów

El Sheiwi rozpoczął karierę seniorską w Austrii Wiedeń w 2021 roku mając 17 lat. Uchodził za jeden z najbardziej obiecujących talentów austriackiej Bundesligi, ale prześladujące go urazy sprawiły, że wystąpił łącznie w zaledwie siedmiu meczach o stawkę.

 

Czterokrotnie zerwane więzadło w lewym kolanie i raz w prawym oraz osiem operacji sprawiły, że młody boczny obrońca dał za wygraną. Zostanie oficjalnie pożegnany przez klub w niedzielę, przy okazji ligowej potyczki przed własną publicznością z LASK Linz.

 

W reprezentacji Austrii do lat 17 wystąpił w jednym oficjalnym spotkaniu, natomiast w kadrze do lat 18 wybiegł sześciokrotnie.

PAP
