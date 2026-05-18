Ancelotti zaskoczył kadrą na MŚ 2026! Jest decyzja ws. Neymara

Przed byłym gwiazdorem Barcelony i PSG pojawiał się największy znak zapytania. Ostatecznie Neymar zyskał uznanie Ancelottiego i pojedzie na swoje czwarte mistrzostwa świata. Był kluczową postacią reprezentacji Brazylii podczas mundialu w 2014, 2018 i 2022 roku. 34-latek z 79 golami na koncie jest najlepszym strzelcem w historii "Canarinhos". Ostatni raz zagrał w drużynie narodowej 18 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (0:2). Za kadencji Ancelottiego nie zagrał więc ani razu.

Wśród zawodników, którzy nie otrzymali powołania, są m.in. Thiago Silva (FC Porto), Joelinton (Newcastle United) oraz Andrey Santos i Joao Pedro (Chelsea). Szczególnie brak tego ostatniego może budzić kontrowersje. Nie będzie też oczywiście kontuzjowanych Estevao (Chelsea), Edera Militao i Rodrygo (Real Madryt).

Brazylia swój udział w mundialu rozpocznie meczem z Marokiem 13 czerwca w East Rutherford w stanie New Jersey. Pięciokrotni mistrzowie świata w grupie C zmierzą się również ze Szkocją i Haiti.



Kadra Brazylii na MŚ 2026:

Bramkarze:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Obrońcy:

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel (Arsenal)

Ibanez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (AS Roma)

Pomocnicy:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paqueta (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Napastnicy:

Endrick (Lyon)

Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr (Santos)

Raphinha (FC Barcelona)

Vinicius Jr (Real Madryt)

Rayan (Bournemouth)

