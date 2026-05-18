Ancelotti zaskoczył kadrą na MŚ 2026! Jest decyzja ws. Neymara
Carlo Ancelotti ogłosił kadrę Brazylii na zbliżające się mistrzostwa świata 2026. Wśród powołanych znalazł się m.in. Neymar.
Przed byłym gwiazdorem Barcelony i PSG pojawiał się największy znak zapytania. Ostatecznie Neymar zyskał uznanie Ancelottiego i pojedzie na swoje czwarte mistrzostwa świata. Był kluczową postacią reprezentacji Brazylii podczas mundialu w 2014, 2018 i 2022 roku. 34-latek z 79 golami na koncie jest najlepszym strzelcem w historii "Canarinhos". Ostatni raz zagrał w drużynie narodowej 18 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (0:2). Za kadencji Ancelottiego nie zagrał więc ani razu.
Wśród zawodników, którzy nie otrzymali powołania, są m.in. Thiago Silva (FC Porto), Joelinton (Newcastle United) oraz Andrey Santos i Joao Pedro (Chelsea). Szczególnie brak tego ostatniego może budzić kontrowersje. Nie będzie też oczywiście kontuzjowanych Estevao (Chelsea), Edera Militao i Rodrygo (Real Madryt).
Brazylia swój udział w mundialu rozpocznie meczem z Marokiem 13 czerwca w East Rutherford w stanie New Jersey. Pięciokrotni mistrzowie świata w grupie C zmierzą się również ze Szkocją i Haiti.
Kadra Brazylii na MŚ 2026:
Bramkarze:
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahce)
Weverton (Gremio)
Obrońcy:
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel (Arsenal)
Ibanez (Al-Ahli)
Leo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG)
Wesley (AS Roma)
Pomocnicy:
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimaraes (Newcastle United)
Fabinho (Al-Ittihad)
Lucas Paqueta (Flamengo)
Danilo Santos (Botafogo)
Napastnicy:
Endrick (Lyon)
Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brentford)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar Jr (Santos)
Raphinha (FC Barcelona)
Vinicius Jr (Real Madryt)
Rayan (Bournemouth)