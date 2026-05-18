Arka dalej w grze! Happy end wciąż możliwy

Od początku mecz był bardzo wyrównany, chociaż trzeba podkreślić, że goście nadawali swoje tempo. Jednak po późniejszym trafieniu Luke’a Barretta to gospodarze wychodzili na prowadzenie. Z drugiej strony niezwykle aktywni byli Jakub Nizioł i Jakub Urbaniak. Wracający do gry po kontuzji Milan Barbitch trafiał z dystansu, a dzięki rzutowi wolnemu Jarosława Zyskowskiego po 10 minutach było 28:24.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo Legii! Awans jest na wyciągnięcie ręki

W drugiej kwarcie obie drużyny nie prezentowały już tak dobrego ataku, a przewagę utrzymywali Gdynianie. Po późniejszej trójce Jakuba Garbacza różnica wzrosła do ośmiu punktów. Po chwili akcję 2+1 dołożył Barrett. Pierwsza połowa ostatecznie zakończyła się wynikiem 48:38 - straty lekko zmniejszali Jakub Urbaniak i Stefan Djordjević.

Po przerwie akcje Jarvisa Williamsa i Kadre Graya zmniejszyły straty ekipy trenera Jacka Winnickiego do pięciu punktów. Gospodarze mogli liczyć jednak na Einarasa Tubutisa, który szybko uspokoił sytuację. Ważnymi zawodnikami dodatkowo byli Kamil Łączyński oraz Kresimir Ljubicić - kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach było 66:54.

W czwartej kwarcie Wrocławianie nadal walczyli - po zagraniach Noaha Kirkwooda oraz Jakuba Nizioła przegrywali już tylko siedmioma punktami. Kamil Łączyński błyskawicznie na to reagował! Już do końca drużyna trenera Mantasa Cesnauskisa grała swoją koszykówkę i pilnowała wyniku. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 86:75 i tym samym doprowadziła do meczu nr 4 w serii!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Luke Barrett z 25 punktami, 4 zbiórkami i 2 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Jakub Nizioł z 19 punktami, 7 zbiórkami i 5 asystami.

AMW Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 86:75 (28:24, 20:14, 18:16, 20:21)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Śląska. Czwarte spotkanie odbędzie się w środę, także w Gdyni

Punkty:

AMW Arka Gdynia: Luke Barrett 25, Einaras Tubutis 13, Kamil Łączyński 11, Jakub Garbacz 11, Jarosław Zyskowski 11, Kresimir Ljubicić 10, Milan Barbitch 5, Adam Hrycaniuk 0, Filip Kowalczyk 0, Mateusz Orłowski 0, Jakub Zabłocki 0

Śląsk Wrocław: Jakub Nizioł 19, Jakub Urbaniak 15, Stefan Djordjević 9, Noah Kirkwood 8, Kadre Gray 7, Błażej Czerniewicz 7, Kyrell Luc 4, Reigarvius Williams 4, Tymoteusz Sternicki 2, Ajdin Penava 0, Aleksander Wiśniewski 0, Błażej Kulikowski 0

PLK.pl