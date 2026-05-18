Arsenal blisko mistrzostwa Anglii
Arsenal wygrał na własnym stadionie ze zdegradowanym już Burnley 1:0 w 37. kolejce angielskiej ekstraklasy piłkarskiej i jest o krok od tytułu mistrza Anglii. Bramkę w 37. minucie zdobył Niemiec Kai Havertz.
W drugiej połowie strzelec gola mógł zostać ukarany za ostry faul czerwoną kartką. Po analizie VAR sędzia jednak jej nie przyznał.
„Kanonierzy” powiększyli do pięciu punktów przewagę nad Manchesterem City, a pozostał im do rozegrania jeden mecz - 24 maja na wyjeździe z Crystal Palace. Natomiast 30 maja zmierzą się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.
Z kolei Manchester City ma jeszcze przed sobą dwa spotkania - we wtorek na wyjeździe z Bournemouth oraz 24 maja u siebie z Aston Villą. Zespół Pepa Guardioli musi je wygrać i liczyć na potknięcie Arsenalu.
Arsenal - Burnley 1:0 (1:0)
Bramka: Havertz 37.
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori (72 Hincapie) - Odegaard (90+3 Zubimendi), Rice, Eze (73 Lewis-Skelly) - Saka, Havertz (73 Gyokeres), Trossard (90+3 Martinelli).
Burnley: Weiss - Walker, Tuanzebe, Esteve (82 Humphreys), Lucas Pires - Florentino (78 Ward-Prowse), Ugochukwu (71 Laurent) - Tchaouna (82 Bruun Larsen), Mejbri (70 Amdouni), Anthony - Flemming.
Żółte kartki: Havertz - Mejbri, Flemming, Lucas Pires.