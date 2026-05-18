Arsenal blisko mistrzostwa Anglii

W drugiej połowie strzelec gola mógł zostać ukarany za ostry faul czerwoną kartką. Po analizie VAR sędzia jednak jej nie przyznał.

„Kanonierzy” powiększyli do pięciu punktów przewagę nad Manchesterem City, a pozostał im do rozegrania jeden mecz - 24 maja na wyjeździe z Crystal Palace. Natomiast 30 maja zmierzą się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

Z kolei Manchester City ma jeszcze przed sobą dwa spotkania - we wtorek na wyjeździe z Bournemouth oraz 24 maja u siebie z Aston Villą. Zespół Pepa Guardioli musi je wygrać i liczyć na potknięcie Arsenalu.

Arsenal - Burnley 1:0 (1:0)



Bramka: Havertz 37.

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori (72 Hincapie) - Odegaard (90+3 Zubimendi), Rice, Eze (73 Lewis-Skelly) - Saka, Havertz (73 Gyokeres), Trossard (90+3 Martinelli).

Burnley: Weiss - Walker, Tuanzebe, Esteve (82 Humphreys), Lucas Pires - Florentino (78 Ward-Prowse), Ugochukwu (71 Laurent) - Tchaouna (82 Bruun Larsen), Mejbri (70 Amdouni), Anthony - Flemming.

Żółte kartki: Havertz - Mejbri, Flemming, Lucas Pires.

PAP