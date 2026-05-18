ATP w Hamburgu: Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli. Transmisja TV i stream online

Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli to mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Hamburgu. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Kamil Majchrzak wraca do gry po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Polak stracił kilka ważnych turniejów. Uraz wykluczył go z udziału w zawodach w Monte Carlo, Monachium, Madrycie i Rzymie.

 

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie w Hamburgu jest Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli. Do tej pory panowie nie stanęli naprzeciwko siebie w oficjalnym spotkaniu.

 

Przypomnijmy, że Majchrzak w poniedziałek został najwyżej rozstawionym Polakiem w rankingu ATP. Zajmuje obecnie 77. pozycję, a Hurkacz jest 78.

 

Transmisa meczu Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 12:00.

