Chce ratować karierę. Stanowcza decyzja legendy

Inne

Ostatnie miesiące nie są udane dla Raymonda van Barnevelda. Holender regularnie odpada na wczesnych etapach turniejów, a wśród fanów nie brakuje głosów, że powinien pomyśleć o zakończeniu kariery. "Barney" właśnie podjął ważną decyzję.

Słynny darter w pomarańczowej koszulce na tle sceny z widownią.
fot. PAP
Van Barneveld wycofuje się z rywalizacji na kilka miesięcy

Słynny darter, w związku z ważnymi zmianami życiowymi, wyznał, że w najbliższych miesiącach wycofa się z rywalizacji. Holender niedługo przeprowadzi się na stałe do Anglii i zamierza na spokojnie budować swoją formę.

 

Pięciokrotny mistrz świata ma za sobą m.in. dwanaście porażek w pierwszych rundach w ProTourze czy też cztery kolejne porażki w zawodach cyklu European Tour.

 

- Mam jeszcze kilka zaplanowanych startów. Zagram, ale potem wycofuję się do września - wyznał.

 

Dodał też, że zamierza mocniej zastanawiać się nad wyborem turniejów, nawet jeśli to poskutkuje brakiem kwalifikacji na mistrzostwa świata.

 

- Nie chcę zostać zapamiętany jako narzekający. Chcę wygrywać turnieje - stwierdził.

 

Van Barneveld to legenda światowego darta. W trakcie kariery wygrywał praktycznie wszystko - m.in. pięć mistrzostw świata, dwa UK Open, Premier Leauge czy Grand Slam. Jego największe sukcesy miała jednak miejsce kilka bądź nawet kilkanaście lat temu.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konrad Bukowiecki: Małymi kroczkami do przodu, jeszcze rok temu za takie wyniki oddałbym wszystko
Zobacz także

Za nami Orlen Copernicus Cup w Toruniu! Jak poradzili sobie Polacy?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 