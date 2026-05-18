Chce ratować karierę. Stanowcza decyzja legendy

Słynny darter, w związku z ważnymi zmianami życiowymi, wyznał, że w najbliższych miesiącach wycofa się z rywalizacji. Holender niedługo przeprowadzi się na stałe do Anglii i zamierza na spokojnie budować swoją formę.

Pięciokrotny mistrz świata ma za sobą m.in. dwanaście porażek w pierwszych rundach w ProTourze czy też cztery kolejne porażki w zawodach cyklu European Tour.

- Mam jeszcze kilka zaplanowanych startów. Zagram, ale potem wycofuję się do września - wyznał.

Dodał też, że zamierza mocniej zastanawiać się nad wyborem turniejów, nawet jeśli to poskutkuje brakiem kwalifikacji na mistrzostwa świata.

- Nie chcę zostać zapamiętany jako narzekający. Chcę wygrywać turnieje - stwierdził.

Van Barneveld to legenda światowego darta. W trakcie kariery wygrywał praktycznie wszystko - m.in. pięć mistrzostw świata, dwa UK Open, Premier Leauge czy Grand Slam. Jego największe sukcesy miała jednak miejsce kilka bądź nawet kilkanaście lat temu.