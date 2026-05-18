Druga porażka Amerykanów na MŚ Elity

W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6:1. Natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5:1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4:3.

Do kronik mistrzostw świata zapisał się Kanadyjczyk Sidney Crosby, który w jednej tercji zanotował cztery asysty i wyrównał rekord Szweda Matsa Sundina z 1994 roku.

Po trzech meczach komplet punktów mają Finlandia i Szwajcaria (grupa A) oraz Kanada (grupa B). Zespół USA zajmuje w swojej grupie dopiero piąte miejsce.

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

Wyniki poniedziałkowych meczów i tabele:

Grupa A (Zurych)



Finlandia - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Szwajcaria - Niemcy 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)



1. Finlandia 3 3 0 13-4 9

. Szwajcaria 3 3 0 13-4 9

3. Austria 2 2 0 9-4 6

4. Łotwa 2 1 1 4-4 3

5. USA 3 1 2 8-10 3

6. Węgry 2 0 2 3-8 0

7. W. Brytania 2 0 2 3-10 0

8. Niemcy 3 0 3 2-11 0

Grupa B (Fryburg)



Kanada - Dania 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Czechy - Szwecja 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)

1. Kanada 3 3 0 16-4 9

2. Czechy 3 2 1 10-7 7

3. Słowacja 2 2 0 6-2 6

4. Norwegia 2 1 1 5-2 3

5. Szwecja 3 1 2 12-11 3

6. Słowenia 2 1 1 3-6 2

7. Włochy 2 0 2 1-10 0

8. Dania 3 0 3 4-15 0

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.

PAP