Druga porażka Amerykanów na MŚ Elity
Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju w Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1:3 i wygranej z Brytyjczykami 5:1, Amerykanie w poniedziałek ulegli Finom 2:6.
W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6:1. Natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5:1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4:3.
Do kronik mistrzostw świata zapisał się Kanadyjczyk Sidney Crosby, który w jednej tercji zanotował cztery asysty i wyrównał rekord Szweda Matsa Sundina z 1994 roku.
Po trzech meczach komplet punktów mają Finlandia i Szwajcaria (grupa A) oraz Kanada (grupa B). Zespół USA zajmuje w swojej grupie dopiero piąte miejsce.
Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.
Wyniki poniedziałkowych meczów i tabele:
Grupa A (Zurych)
Finlandia - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Szwajcaria - Niemcy 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)
Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)
1. Finlandia 3 3 0 13-4 9
. Szwajcaria 3 3 0 13-4 9
3. Austria 2 2 0 9-4 6
4. Łotwa 2 1 1 4-4 3
5. USA 3 1 2 8-10 3
6. Węgry 2 0 2 3-8 0
7. W. Brytania 2 0 2 3-10 0
8. Niemcy 3 0 3 2-11 0
Grupa B (Fryburg)
Kanada - Dania 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Czechy - Szwecja 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)
1. Kanada 3 3 0 16-4 9
2. Czechy 3 2 1 10-7 7
3. Słowacja 2 2 0 6-2 6
4. Norwegia 2 1 1 5-2 3
5. Szwecja 3 1 2 12-11 3
6. Słowenia 2 1 1 3-6 2
7. Włochy 2 0 2 1-10 0
8. Dania 3 0 3 4-15 0
Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.