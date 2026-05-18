Eliminacje Roland Garros: Katarzyna Kawa - Ayana Akli. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa - Ayana Akli to mecz pierwszej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Ayana Akli na Polsatsport.pl.

Czas na drugi wielkoszlemowy akcent w tym sezonie. Mowa o Roland Garros, który odbywa się na nawierzchni ziemnej. Najpierw jednak, zanim ruszy turniej główny, tenisistki walczą w eliminacjach.

 

O miejsce we właściwej drabince rywalizuje Katarzyna Kawa. Polka została rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 26.

 

W pierwszej rundzie przeciwniczką Kawy jest Amerykanka Ayana Akli. Dla pań to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

Kawa notuje serię pięciu zwycięstw na mączce. Na przełomie kwietnia i maja zdobyła tytuł w imprezie WTA 125 w Huzhou.

 

jc, Polsat Sport
