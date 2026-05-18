Fatalne wieści ws. gwiazdy Barcelony. Może przegapić mundial!

Piłka nożna

Piłkarz Barcelony Fermin Lopez, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, doznał złamania piątej kości śródstopia - poinformowała drużyna mistrza Hiszpanii. Agencja EFE przewiduje, że 23-letni ofensywny pomocnik nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata.

Lopez doznał urazu podczas niedzielnego spotkania z Realem Betisem w przedostatniej kolejce La Liga. W przerwie został zmieniony przez Alejandro Balde.

 

Jak poinformowała w komunikacie Barcelona, Lopez będzie musiał przejść operację. Nie podano jej terminu ani szacowanego okresu pauzy zawodnika. Agencja EFE oceniła, że na zaleczenie tego typu urazów potrzeba minimum dwóch miesięcy.

 

Lopez znalazł się w szerokiej, 55-osobowej kadrze Hiszpanii, wyselekcjonowanej przez trenera Luisa de la Fuente. Ostateczna lista powołanych ma być ogłoszona w przyszłym tygodniu.

 

Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zaplanowano na 11 czerwca - 19 lipca.

 

Niedzielne spotkanie pewna już tytułu Barcelona wygrała u siebie z Betisem 3:1. Dzień wcześniej Lewandowski ogłosił odejście z klubu po sezonie.

PAP
