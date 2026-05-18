Finał Ligi Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

SC Freiburg spisuje się w tym sezonie Ligi Europy znakomicie. Najpierw zajął siódme miejsce w fazie ligowej, a potem udowodnił również klasę w fazie pucharowej. W 1/8 finału rozbił w dwumeczu pogromcę Lecha Poznań KRC Genk.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści ws. gwiazdy Barcelony. Może przegapić mundial!

Potem dwukrotnie pewnie pokonał Celtę Vigo, natomiast w półfinale wyeliminował SC Braga. Choć w pierwszym meczu niemiecka drużyna przegrała 1:2, w rewanżu odrobiła straty i wygrała dwumecz 4:3.

Aston Villa po nieudanym półfinale Ligi Konferencji w ubiegłym roku ma szansę sięgnąć po tytuł w bardziej prestiżowych rozgrywkach. Od samego początku piłkarze Unaia Emery'ego są niemalże bezbłędni.

Już w fazie ligowej zdobyli 21 na 24 punkty i zajęli drugie miejsce. Następnie wyeliminowali LOSC Lille oraz Bolonię. W półfinale nie dali za to szans drużynie Nottingham Forest. Po pierwszym przegranym meczu 1:0, w rewanżu Aston Villa zdeklasowała rywala i wygrała 4:0.

Nie można jednak wykluczyć, że w finale będzie musiała sobie radzić bez Rossa Barkleya oraz Tyrone'a Mingsa. Wciąż niedostępni są również Amadou Onana i Boubacar Kamara.

Finał Ligi Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Gdzie obejrzeć?



Finał Ligi Europy SC Freiburg - Aston Villa odbędzie się w środę 20 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.