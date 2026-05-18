Tomasz Fornal wrócił do Polski. Padły wymowne słowa

Fornal i jego Ziraat z pewnością mieli apetyty na więcej. Turecki gigant przegrał jednak w półfinale Champions League z Aluron CMC Wartą Zawiercie i musiał zadowolić się meczem o brąz. W nim rywalem był inny przedstawiciel PlusLigi. Tym razem drużyna z Ankary wygrała z PGE Projektem Warszawa i stanęła na najniższym stopniu podium.

Był to ostatni akord sezonu klubowego. Zawodnicy rozpoczęli urlopy, chociaż dla niektórych będą bardzo krótkie ze względu na zbliżający się wielkimi krokami sezon reprezentacyjny.

- Pożegnaliśmy się z chłopakami, bo prosto z Włoch wracamy do Polski. Sezon klubowy oficjalnie skończył się. Teraz kilka planów do zrealizowania w kraju. Trochę się tego namnożyło z powodu siedmiomiesięcznego wyjazdu do Ankary. Kalendarz jest wypełniony. Wakacje zacznę gdzieś za dziesięć dni - powiedział Fornal w rozmowie z Polsatem Sport.

Nasz przyjmujący został zapytany, czy selekcjoner Nikola Grbić nie tęskni za nim w obliczu gry w kadrze.

- Jak trener może za mną nie tęsknić? (śmiech) Ja oczywiście też tęsknię nie tylko za trenerem, ale za reprezentacją. Co prawda nie będę za bardzo myślał o siatkówce przez wakacje, ale 8 czerwca zjawię się w Spale i będziemy przygotowywać się najpierw do VNL, a potem do mistrzostw Europy - rzekł siatkarz.

