Kacper Meyna wraca do ringu. Startuje THE TOURNAMENT II – turniej wagi ciężkiej

W walce wieczoru wystąpi aktualny mistrz Polski wagi ciężkiej oraz mistrz WBC Baltic — Kacper Meyna.



Nazwisko rywala zostanie ogłoszone w najbliższym czasie, jednak już teraz organizatorzy zapowiadają pojedynek o bardzo dużej sportowej stawce.

- Chcemy stworzyć wydarzenie, które pokaże, że polska waga ciężka nadal ma ogromny potencjał. Koszalin będzie początkiem czegoś dużego. Przed nami mocna karta walk, wiele niespodzianek i projekt, który ma otworzyć zawodnikom drogę do wielkich walk również poza Polską - zapowiada promotor gali Krystian Każyszka z Rocky Boxing Promotion.

Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie inauguracja projektu:

THE TOURNAMENT II — HEAVYWEIGHT DIVISION



To wyjątkowy turniej wagi ciężkiej, którego zwycięzca otrzyma:

- 100 000 PLN nagrody głównej

- profesjonalny kontrakt

- możliwość dalszego rozwoju oraz udziału w dużych projektach sportowych



Turniej będzie składał się z 8 zawodników.



Już podczas gali w Koszalinie odbędą się wszystkie 4 walki ćwierćfinałowe, natomiast dwa półfinały planowane są podczas kolejnej gali Rocky Boxing Night, która prawdopodobnie odbędzie się już 28 listopada 2026 roku.

Organizatorzy podkreślają, że celem turnieju jest wyłonienie nowego pokolenia polskich zawodników wagi ciężkiej i stworzenie im realnej drogi do międzynarodowej kariery.

Hasłem przewodnim projektu zostało:

„MAKE POLISH HEAVYWEIGHT GREAT AGAIN”

Gala w Koszalinie ma jednak zaoferować znacznie więcej niż same walki. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową oprawę wydarzenia, atmosferę inspirowaną największymi galami światowego boksu oraz liczne niespodzianki dla kibiców.

Transmisja gali na sportowych antenach Polsatu.