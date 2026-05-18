Kamil Majchrzak najlepszym Polakiem w rankingu ATP! Ważne przetasowania
Hubert Hurkacz spadł o 25 pozycji - z 53. na 78. - w światowym rankingu tenisistów i nie jest już najlepszym z Polaków w tym zestawieniu. Tuż przed nim sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak. Prowadzi niezmienni Włoch Jannik Sinner.
Hurkacz został wyeliminowany już w pierwszej rundzie zakończonego w niedzielę turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Ponieważ w ubiegłym roku dotarł do ćwierćfinału tej imprezy, stracił 190 punktów rankingowych.
Majchrzak, który nie gra od ponad dwóch miesięcy z powodu kontuzji kolana, spadł z 76. na 77. pozycję.
Sinner pokonał w niedzielnym finale Norwega Caspera Ruuda i powiększył przewagę nad drugim w rankingu ATP Carlosem Alcarazem. Hiszpan pauzuje od kilku tygodni.
Trzeci w zestawieniu Niemiec Alexander Zverev ma już ponad dwa razy mniej punktów od wicelidera i blisko 9000 pkt straty do Sinnera.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 18 maja 2026:
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14700
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11960
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5705
4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4710
5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4060
6. (6) Ben Shelton (USA) 4030
7. (9) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3760
8. (7) Taylor Fritz (USA) 3720
9. (8) Alex de Minaur (Australia) 3655
10. (11) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3230
...
77. (76) Kamil Majchrzak (Polska) 747
78. (53) Hubert Hurkacz (Polska) 740