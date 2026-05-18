Koniec marzeń o Roland Garros. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie

Ruszyły kwalifikacje do drugiego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - Roland Garros. Do walki o miejsce w głównej drabince paryskiej imprezy przystąpiła Linda Klimovicova. Urodzona w Czechach Polka w pierwszej rundzie mierzyła się z rozstawioną z "32" Serbką Lolą Radivojević.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka w ćwierćfinale turnieju WTA! Zdecydował super tie-break

Wyżej notowana tenisistka już w pierwszym gemie miała break pointa, lecz go nie wykorzystała. Radivojević dopięła swego w kolejnych fazach premierowej partii. Przełamała najpierw na 3:2, a później na 6:3, zwyciężając tym samym pierwszego seta.

Serbka poszła za ciosem w drugiej odsłonie i odskoczyła na 2:0, ale Klimovicova odrobiła stratę. Potem Radivojević ponownie zdobyła break pointa - na 4:2 - lecz nasza reprezentantka i tym razem zniwelowała różnicę. Kluczowy był jednak 10. gem. Serbka odebrała wtedy podanie Polce i zamknęła drugą partię wynikiem 6:4, meldując się w drugiej fazie eliminacji Roland Garros.

Linda Klimovicova - Lola Radivojević 3:6, 4:6

jc, Polsat Sport