Koniec marzeń o Roland Garros. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie

Linda Klimovicova nie zagra w tym roku w wielkoszlemowym Roland Garros. Polka uległa w dwóch setach Serbce Loli Radivojević i odpadła w pierwszej rundzie eliminacji paryskiej imprezy.

Ruszyły kwalifikacje do drugiego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - Roland Garros. Do walki o miejsce w głównej drabince paryskiej imprezy przystąpiła Linda Klimovicova. Urodzona w Czechach Polka w pierwszej rundzie mierzyła się z rozstawioną z "32" Serbką Lolą Radivojević.

 

Wyżej notowana tenisistka już w pierwszym gemie miała break pointa, lecz go nie wykorzystała. Radivojević dopięła swego w kolejnych fazach premierowej partii. Przełamała najpierw na 3:2, a później na 6:3, zwyciężając tym samym pierwszego seta.

 

Serbka poszła za ciosem w drugiej odsłonie i odskoczyła na 2:0, ale Klimovicova odrobiła stratę. Potem Radivojević ponownie zdobyła break pointa - na 4:2 - lecz nasza reprezentantka i tym razem zniwelowała różnicę. Kluczowy był jednak 10. gem. Serbka odebrała wtedy podanie Polce i zamknęła drugą partię wynikiem 6:4, meldując się w drugiej fazie eliminacji Roland Garros.

 

Linda Klimovicova - Lola Radivojević 3:6, 4:6

jc, Polsat Sport
