Kwalifikacje French Open: Linda Klimovicova - Lola Radivojevic. Relacja live i wynik na żywo

Faworytką poniedziałkowego pojedynku jest Radivojevic. Według ekspertów Serbka ma większe szanse na zwycięstwo, chociaż obie zawodniczki nie dzieli wiele, jeżeli chodzi o ranking WTA. Radivojevic plasuje się bowiem na 147. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek, natomiast Klimovicova jest 157.

W kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju biorą udział jeszcze dwie inne zawodniczki z naszego kraju. O główną drabinkę French Open walczą Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa.

