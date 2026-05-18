Najbliższy rywal Polaków zdecydował! Oto nowy selekcjoner

Andrea Maldera został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Ukrainy - poinformował w poniedziałek prezes federacji Andrij Szewczenko. Włoski szkoleniowiec zadebiutuje w nowej roli 31 maja w towarzyskim meczu z Polską we Wrocławiu.

Drużyna piłkarska w niebiesko-żółtych strojach stoi w rzędzie na boisku z kibicami na trybunach.
fot. PAP
- Andrea Maldera to Włoch z ukraińską duszą. Pracował z naszą reprezentacją przez pięć lat. A potem kontynuował rozwój w innych czołowych zespołach - oświadczył Szewczenko.

 

W latach 2016-2021 Maldera pełnił funkcję trenera technicznego drużyny narodowej, gdy jej selekcjonerem był Szewczenko. Później Włoch pracował jako asystent trenera Roberto De Zerbiego w Brighton oraz Olympique Marsylii.

 

55-latek będzie pierwszym zagranicznym trenerem reprezentacji Ukrainy. Wcześniej prowadził ją Serhij Rebrow, który podał się do dymisji po niepowodzeniu w eliminacjach do tegorocznych mistrzostw świata. Ukraińców w półfinale baraży wyeliminowali Szwedzi, którzy następnie w finale pokonali Polaków.

HP, PAP
