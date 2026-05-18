Nie żyje legendarny kulturysta. 13 razy brał udział w Mr. Olympia

Brytyjczyk był prawdziwą legendą kulturystyki. Rywalizował m.in.: w zawodach IFBB Universe, Night of Champions, Arnold Classic, Houston Pro Championship czy Mr. Olympia. W tych ostatnich startował aż 13-krotnie.

Mężczyzna słynął ze swojej długowieczności. Był nawet określany mianem "The Ageless One".

Informację o śmierci byłego zawodnika potwierdził profil RXMuscle.

"Kulturystyka straciła legendę – w wieku 95 lat odszedł Albert Beckles, znany jako "wiecznie młody". Beckles był jedną z najbardziej szanowanych ikon kulturystyki, znaną nie tylko ze swojej światowej klasy sylwetki, ale także z kariery zawodowej charakteryzującej się niezrównaną długowiecznością. Pochodzący z Barbadosu, a później reprezentujący Wielką Brytanię Beckles zyskał sławę dzięki znaczącym sukcesom amatorskim, w tym prestiżowemu tytułowi IFBB Mr. Universe, a następnie zbudował niezwykłe profesjonalne osiągnięcia, które obejmowały dziesiątki lat.

W ciągu 13 występów w Mr. Olympia konsekwentnie udowadniał, że należy do elity tego sportu, wielokrotnie plasując się w pierwszej piątce oraz zajmując niezwykłe drugie miejsce w Mr. Olympia w 1985 roku – osiągnięcie to jest tym bardziej niezwykłe, że dokonał go mając ponad 50 lat. Beckles ugruntował również swoją pozycję dzięki licznym zwycięstwom w zawodach Night of Champions, gdzie jego charakterystyczna symetria, kondycja i legendarny rozwój ramion sprawiały, że zawsze wyróżniał się na tle innych. Jego zdolność do utrzymania konkurencyjności długo po przekroczeniu wieku, w którym większość sportowców osiąga szczyt formy, w tym odnoszenie zwycięstw zawodowych w wieku 60 lat, ugruntowała jego reputację jako jednej z najbardziej wytrwałych i inspirujących postaci w historii kulturystyki" - napisano na profilu RXMuscle.

