Oficjalnie! Barcelona ogłosiła ws. Hansiego Flicka

Hubert PawlikPiłka nożna

Hansi Flick przedłużył kontrakt z Barceloną - ogłosił klub w oficjalnym komunikacie. Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Portret niemieckiego trenera Hansiego Flicka.
fot. PAP/EPA
Hans Flick przedłużył kontrakt z Barceloną

"Architekt zwycięskiej Barcelony" - przekazano w mediach społecznościowych. "Niemiecki trener zbudował konkurencyjny zespół wierny tożsamości klubu - drużynę zdolną dominować na krajowym podwórku i ponownie walczyć w europejskiej elicie. Przedłużenie jego kontraktu gwarantuje Barcelonie ciągłość zarówno na ławce trenerskiej, jak i całego projektu sportowego" - czytamy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski jeszcze zagra w reprezentacji! Najnowsze doniesienia

 

61-latek zdobył dotąd pięć z ośmiu możliwych trofeów: dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla.

 

"To imponujący dorobek, zwieńczony drugim z rzędu tytułem mistrzowskim, przypieczętowanym zwycięstwem nad Realem Madryt w El Clasico" - napisano.

 

Zwrócono również uwagę, że pod wodzą niemieckiego trenera aż trzynastu zawodników La Masii zadebiutowało w pierwszym zespole.

 

"Młode pokolenie znalazło w nim szkoleniowca, który nie boi się dawać szans i potrafi wydobywać pełnię potencjału swoich piłkarzy" - oznajmiono.

 

Możemy przeczytać, że Flick przeszedł już do historii Barcelony.

 

"Połączenie młodości i doświadczenia stało się jednym z kluczy do sukcesu Barcelony. Dzięki kadrze pełnej wschodzących talentów i wyraźnie ofensywnemu stylowi gry Flick stworzył drużynę zdolną rywalizować na każdym poziomie. Już po dwóch sezonach w Barcelonie zapisał się w historii klubu trofeami, rekordami i wizją przyszłości" - podsumowano.

 

FC Barcelona rozegra ostatni mecz w tym sezonie 23 maja, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Valencią. 

Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHANSI FLICKHISZPANIALALIGAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek"
Zobacz także

Kosecki szczerze o przyszłości Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 