Oficjalnie! Barcelona ogłosiła ws. Hansiego Flicka

"Architekt zwycięskiej Barcelony" - przekazano w mediach społecznościowych. "Niemiecki trener zbudował konkurencyjny zespół wierny tożsamości klubu - drużynę zdolną dominować na krajowym podwórku i ponownie walczyć w europejskiej elicie. Przedłużenie jego kontraktu gwarantuje Barcelonie ciągłość zarówno na ławce trenerskiej, jak i całego projektu sportowego" - czytamy.

61-latek zdobył dotąd pięć z ośmiu możliwych trofeów: dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla.

"To imponujący dorobek, zwieńczony drugim z rzędu tytułem mistrzowskim, przypieczętowanym zwycięstwem nad Realem Madryt w El Clasico" - napisano.

Zwrócono również uwagę, że pod wodzą niemieckiego trenera aż trzynastu zawodników La Masii zadebiutowało w pierwszym zespole.

"Młode pokolenie znalazło w nim szkoleniowca, który nie boi się dawać szans i potrafi wydobywać pełnię potencjału swoich piłkarzy" - oznajmiono.

Możemy przeczytać, że Flick przeszedł już do historii Barcelony.

"Połączenie młodości i doświadczenia stało się jednym z kluczy do sukcesu Barcelony. Dzięki kadrze pełnej wschodzących talentów i wyraźnie ofensywnemu stylowi gry Flick stworzył drużynę zdolną rywalizować na każdym poziomie. Już po dwóch sezonach w Barcelonie zapisał się w historii klubu trofeami, rekordami i wizją przyszłości" - podsumowano.

FC Barcelona rozegra ostatni mecz w tym sezonie 23 maja, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Valencią.