Stało się! Znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy

Gospodarze powinni wyjść na prowadzenie w 9. minucie po akcji prawą stroną Kamila Jakubczyka, ale Lucas Masoero uratował zespół przed utratą gola. Argentyński obrońca wyręczył Adriana Chovana i ofiarnymi wślizgami zablokował najpierw uderzenie Dawida Kocyły oraz dobitkę Patryka Szysza.

Arka przegrywała od 12. minuty, kiedy piękną bramkę zdobył Damian Hilbrycht. Tuż przed przerwą wyrównał jednak Edu Espiau. Co prawda sędzia Łukasz Kuźma od razu stonował entuzjazm miejscowych kibiców i zasygnalizował spalonego, jednak po bardzo długiej analizie VAR gol został uznany.

Na początku drugiej odsłony Vladislavs Gutkovskis ograł Arkadiusza Kasperkiewicza i precyzyjnym strzałem po ziemi z 20 metrów pokonał Chovana. Trener Dariusz Banasik nie pomylił się z zestawieniem ofensywnej formacji, do siatki trafili obaj napastnicy. Espiau po raz pierwszy od 9 listopada, kiedy zdobył trzy bramki w meczu z Lechem Poznań.

Końcówka była jednak dramatyczna w wykonaniu piłkarzy Banasika. Najpierw w 75. minucie gola strzelił Arkadiusz Kasperkiewicz, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Arkę pogrążył Ivan Durdov. 25-latek znalazł się sam przed Jędrzejem Grobelnym i strzałem pomiędzy nogami bramkarza przeciwnika ustalił wynik spotkania.

Tym samym na kolejkę przed końcem rozgrywek zespół z Gdyni żegna się z Ekstraklasą. Za tydzień o utrzymanie powalczą Cracovia oraz Piast Gliwice i Widzew Łódź, które zmierzą się w bezpośrednim starciu.

Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:3 (1:1).

Bramki: Edu Espiau (45+3'), Vladislavs Gutkovskis (52') - Damian Hilbrycht (12'), Arkadiusz Kasperkiewicz (74'), Ivan Durdov (90+3').

Arka Gdynia: Jędrzej Grobelny - Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Abramowicz - Dawid Kocyła (68' Marc Navarro), Michał Rzuchowski (79' Aurelien Nguiamba), Kamil Jakubczyk, Patryk Szysz (68' Sebastian Kerk), Oskar Kubiak (79' Dawid Gojny) - Vladislavs Gutkovskis, Edu Espiau.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Arkadiusz Kasperkiewicz, Lucas Masoero, Artem Putiwcew - Maciej Wolski, Maciej Ambrosiewicz (66' Wojciech Jakubik), Igor Strzałek (46' Andrzej Trubeha, 89' Ivan Durdov), Sergio Guerrero (90+5' Miłosz Matysik), Damian Hilbrycht - Kamil Zapolnik, Jesus Jimenez.

Żółte kartki: Kike Hermoso - Arkadiusz Kasperkiewicz, Maciej Wolski, Damian Hilbrycht, Artem Putiwcew.

HP, PAP