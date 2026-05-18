Papszun dopiął swego! Oto pierwszy letni transfer Legii

Brkić spędził ostatnie dwa lata w Motorze Lublin, dla którego rozegrał 37 meczów w Ekstraklasie. Wcześniej reprezentował barwy m.in. bośniackiego FK Zrinjskiego Mostar. 31-latek będzie rywalizował o pierwszy skład z Otto Hindrichem.

Bramkarz jest szczęśliwy i dumny, że dołączył do Legii.

- To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi. Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów, przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonemu wysiłkowi. Wiem, że w Legii gra się pod dużą presją oczekiwań. Chcę dobrze zaprezentować się i pokazać swoją jakość - przekazał.

Zadowolony z zakontraktowania Chorwata jest również Szef Operacji Sportowych Fredi Bobić.

- Ivan Brkić jest bardzo doświadczonym bramkarzem i będzie pasował do naszego stylu gry. Analizowaliśmy zestawienie zawodników na tej pozycji i wymagała ona dołączania golkipera w jego kategorii wiekowej. Ivan dobrze się spisywał w Motorze Lublin, ma wysokie umiejętności. Jest typem lidera na boisku i poza nim, co ma dla nas duże znaczenie. Trener Maciej Kowal również jest zadowolony z tego transferu. Mamy w tle zdolnych, młodych bramkarzy z Akademii Legii, dla których będzie dobrym przykładem i przy którym będą się rozwijać - przyznał.

Legia Warszawa rozegra ostatni mecz w tym sezonie w sobotę 23 maja, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Motorem. Jeśli wygra, a ponadto GKS Katowice oraz Zagłębie Lubin przegrają swoje spotkania, to zagra w europejskich pucharach.