Pat reprezentacji gimnastyczek. Brakuje podpisu Prezydenta…

Drugi weekend maja okazał się fenomenalny dla polskich sportów gimnastycznych. W zawodach z cyklu Pucharu Świata w gimnastyce sportowej w Warnie znakomicie wypadły 17-letnia Maria Drobniak i bardzo doświadczona olimpijka z Pekinu i Londynu – Marta Pihan-Kulesza. Drobniak była najlepsza na równoważni i siódma w ćwiczeniach wolnych. W tym drugim finale piątą lokatę wywalczyła Marta Pihan-Kulesza. Złoto Marii Drobniak to najlepszy wynik w polskiej gimnastyce sportowej od 10 lat! Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Równolegle bardzo dobre starty zanotowały reprezentantki Polski w gimnastyce artystycznej. Liliana Lewińska była najlepsza w wieloboju i sięgnęła po dwa medale w finałach, a Emilia Heichel była trzecia w wieloboju i sięgnęła po trzy złote krążki w finałach w rywalizacji seniorek w silnie obsadzonych zawodach Gdynia Rhythmic Stars. Wśród juniorek bezapelacyjnie najlepsza była młodsza siostra Liliany – Laura, która sięgnęła po trzy złote i jeden srebrny krążek w czterech możliwych startach. W tym samym czasie bardzo dobrze w Portimao zaprezentowała się Olivia Maslov, która rywalizację w wieloboju ukończyła na trzecim miejscu. Siostry Lewińskie oraz Emilia Heichel będę reprezentować Polskę w rozpoczynających się za tydzień w Warnie mistrzostwach Europy.

Do pierwszej połowy sezonu, której kulminacyjnym momentem są mistrzostwa Europy, od kilku miesięcy przygotowuje się także reprezentacja Polski w układach zespołowych. Drużyna prowadzona przez Ingę Buczyńską w ubiegłym roku osiągnęła historyczne wyniki: 9 medali Pucharu Świata i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, do tego finały mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Ten rok ich jednak nie oszczędza. Zespół zmaga się z plagą kontuzji. Rezerwowe są gotowe, żeby wejść w ich miejsce i utrzymać wysoki poziom, ale problemem jest przedłużające się oczekiwanie na polskie obywatelstwa. Sprawa dotyczy zawodniczek, które w Polsce mieszkają nawet 10 lat, czyli zdecydowaną większość swojego życia. Wszystkie perfekcyjnie władają językiem polskim, tu się uczą, trenują i mają swój dom. Jak udało się ustalić dziennikarzom Polsatsport.pl, wszystkie niezbędne dokumenty czekają już tylko na podpis Prezydenta RP - Karola Nawrockiego. Czekają od… kilku miesięcy.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ustabilizować sytuację zespołu, który przecież jest naszą wizytówką i siódmą drużyną świata z ubiegłego roku. Związek angażuje się mocno wspierając ten temat, ponieważ warunki treningowe, w których pracują na co dzień nasze reprezentantki odbiegają od sytuacji normalnej, co powoduje częstsze urazy zawodniczek – mówi w wywiadzie dla Polsatsport.pl prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik. - Sytuacja, w której znalazł się zespół - absencje zawodniczek kontuzjowanych – aż trzech - spowodowała, że trenerka usilnie prowadziła poszukiwania godnych następczyń. Tak się składa, że zawodniczki, które kapitalnie wpisują się w zespół i dają możliwość skutecznej walki o przepustki olimpijskie oczekują od dłuższego czasu na podpis Pana Prezydenta RP. Jesteśmy obecnie w krytycznej sytuacji, gdyż za moment mistrzostwa Europy, a aktualnie trwają zawody PŚ, w których można już zdobywać punkty do rankingu kwalifikacji olimpijskich. Oczekujące zawodniczki to nadal młode dziewczyny, które są bardzo perspektywiczne. W naszym kraju przebywają od kilku, a nawet kilkunastu lat. Myślę, że jako związek na ten moment zrobiliśmy już absolutnie wszystko, aby spełnić wymogi otrzymania przez nie obywatelstwa. Wszystko w rękach Pana Prezydenta. Mając na uwadze chęć organizacji IO w Polsce, dla polskiej gimnastyki i polskiego sportu zachowanie ciągłości naszego zespołu z pewnością jest priorytetem. Najbardziej żal mi zawodniczek i samej trenerki Ingi Buczyńskiej, które wkładają dziennie wiele godzin pracy, a sama trenerka już dwukrotnie jako zawodniczka, a teraz jako trenerka była szalenie blisko kwalifikacji olimpijskiej. Ta sytuacja jest bardzo dla wszystkich trudna mentalnie – tłumaczy mistrz olimpijski, a obecnie prezes związku.

Kwalifikacje olimpijskie do igrzysk olimpijskich w Los Angeles już są w toku. Reprezentacja Polski musiała zrezygnować ze startu w trzech edycjach Pucharu Świata, bo wymogiem Światowej Federacji Gimnastycznej (World Gymnastics) jest to, że wszystkie zawodniczki z sześcioosobowego składu muszą mieć paszport kraju, który reprezentują. Do wylotu na mistrzostwa Europy pozostał tydzień. Zawodniczki i trenerka reprezentacji Inga Buczyńska zaczynają tracić nadzieję na udział w imprezie…

- Moim zadaniem jako trenera reprezentacji Polski jest przede wszystkim dbanie o rozwój naszej kadry, osiąganie coraz lepszych wyników na arenie światowej oraz dobro zawodniczek. To one właśnie z pełnym poświęceniem trenują po siedem godzin dziennie, by móc z dumą reprezentować nasz kraj na imprezach mistrzowskich i dostarczać nam wszystkim emocji i ogromnej radości z osiąganych wyników – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl Inga Buczyńska - Z wielką nadzieją liczę na przychylność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zrozumienie, że nasze starania dotyczą zawodniczek, które od lat mieszkają, uczą się i trenują w Polsce. Doskonale posługują się językiem polskim, a nasz kraj, stał się już dawno ich domem. Obecnie kluczowa jest dla nas możliwość startu w mistrzostwach Europy i świata, a tym samym włączenie się do walki o kwalifikację olimpijską, co jest najważniejszym celem całego naszego zespołu.

O informację o statusie spraw i komentarz do sytuacji wystąpiliśmy do kancelarii Prezydenta RP. Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

"Informujemy, że postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego ma charakter szczególny. Dotyczy indywidualnej sprawy osoby prywatnej. Nadto, ma związek z prerogatywami Prezydenta RP. Jawność tego postępowania jest ograniczona do strony postępowania. W rezultacie, postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego jest postępowaniem o ograniczonej jawności. W związku z tym zadane przez Panią pytanie pozostaje poza zakresem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.)".

Czas ucieka, a najważniejsze imprezy sezonu lada dzień. Oby finalistki ubiegłorocznych mistrzostw Europy dostały szansę na powtórzenie wyniku. Wszystko w rękach głowy naszego państwa…