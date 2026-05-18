PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo online

Arka Gdynia wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Aby przedłużyć nadzieje na sukces, musi pokonać zespół z Niecieczy.

- Z Termaliką zagramy bez kalkulacji, musimy postawić na ofensywę i zaryzykować. Z całym szacunkiem dla rywali, ale to nie jest Lech czy Górnik, tylko zespół, który już spadł. Ma problemy w defensywie i teoretycznie o dogodne okazje powinno być w poniedziałek łatwiej - przekazał trener Dariusz Banasik, cytowany przez PAP.

Mimo to szkoleniowiec komplementował rywali za to, że przedłużył umowę z Marcinem Broszem.

- To może być dodatkowa motywacja. Klub pokazuje, że pomimo spadku stawia na trenera i mu wierzy, co w polskiej rzeczywistości nie jest standardowe. Zawodnicy walczą o swoje kontrakty i taki mecz może sprawić, że je podpiszą i zostaną w klubie. Trzeba pochwalić zarząd, to pozytywne działania w stosunku do drużyny i przyszłości - podsumował.

