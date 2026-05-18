Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Sezon klubowy dobiegł końca. W niedzielę poznaliśmy zwycięzców najważniejszych europejskich rozgrywek, czyli Ligi Mistrzów. Prowadzący program Marek Magiera i Jakub Bednaruk przeanalizują postawę polskich zespołów w turnieju Final Four w Turynie. Przypomnijmy, że Aluron CMC Warta Zawiercie przegrała w wielkim finale z Sir Sicoma Monini Perugia, a PGE Projekt Warszawa musiał uznać wyższość Ziraatu Bankkart Ankara.

Koniec rozgrywek klubowych nie oznacza jednak pożegnania z siatkówką. Już w środę rozpoczyna się sezon reprezentacyjny. Pierwszą imprezą, w której wezmą udział polscy siatkarze, będzie turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Biało-Czerwoni zmierzą się w nim z Ukrainą, Serbią i Bułgarią.

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek 19 maja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

