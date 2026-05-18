Polska tenisistka w ćwierćfinale turnieju WTA! Zdecydował super tie-break

Turniej rangi WTA 250 w Rabacie jest ostatnim przystankiem przed wielkoszlemowym Roland Garros dla Katarzyny Piter. W Maroku występuje ona u boku Niki Radisić. W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-słoweńskiej pary były grające z dziką kartą reprezentantki gospodarzy Diae El Jardi i Yasmine Kabbaj.

ZOBACZ TAKŻE: Rollercoaster w meczu Majchrzaka! Porażka już w pierwszej rundzie

Piter i Radisić znakomicie rozpoczęły rywalizację, bo od prowadzenia 3:0 z dwoma przełamaniami. Marokanki od razu jednak odrobiły różnicę i wyrównały na 3:3. Końcówka premierowej partii należała do Piter i Radisić, które zdobyły breaka na 5:4, a chwilę później triumfowały przy własnym serwisie, zamykając seta wynikiem 6:4.

Polka i Słowenka przełamały Marokanki już w pierwszym gemie drugiej odsłony. Od tamtej pory obraz spotkania znacząco się jednak zmienił. Gospodynie zniwelowały stratę, uciekły na 4:1 i zdołały utrzymać korzystny rezultat, zwyciężając 6:2.

O losach całej potyczki zadecydował super tie-break. Ten był wyrównany, jednak w kluczowych momentach lepsze okazały się Piter i Radisić, które odniosły wiktorię 10:7 i zameldowały się w ćwierćfinale turnieju w Rabacie.

Katarzyna Piter/Nika Radisić - Diae El Jardi/Yasmine Kabbaj 6:4, 2:6, 10:7

jc, Polsat Sport