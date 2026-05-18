Polska tenisistka z awansem! Przed nią trudne wyzwanie

Fręch sklasyfikowana na 49. miejscu w światowym rankingu Gibson w tym zestawieniu wyprzedza zaledwie o sześć pozycji. 21-letnia Australijka musiała jednak przebijać się do turnieju głównego przez kwalifikacje, w których nie bez problemów wygrała dwa spotkania.

Był to dopiero drugi bezpośredni pojedynek zawodniczek. W pierwszej rundzie ubiegłorocznego US Open Polka wygrała 6:2, 6:2.

W Strasburgu pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie tenisistki zdołały przełamać podanie przeciwniczki. W dziesiątym gemie Fręch wybroniła się z bardzo trudnej sytuacji. Rywalka dwukrotnie miała piłkę setową, ale ostatecznie Łodzianka doprowadziła do stanu 5:5. O wygraniu pierwszej partii miał zadecydować tie-break. W nim podopieczna Andrzeja Kobierskiego nie oddała zawodniczce z antypodów żadnej piłki, kończąc wymiany udanymi returnami.

W drugiej partii Gibson w czwartym gemie zanotowała dwa razy rzędu podwójny błąd serwisowy, ale ostatecznie obroniła podanie. Wkrótce sytuacja z pierwszego seta powtórzyła się. Przeciwniczki solidarnie zaliczyły break-pointa, co skutkowało wynikiem 3:3. Fręch stosunkowo łatwo wygrała trzy kolejne gemy i cały mecz.

28-letnia Łodzianka zakończyła serię porażek w pierwszych rundach w pięciu kolejnych turniejach.

Wynik meczu 1. rundy singla:

Magdalena Fręch - Talia Gibson 7:6 (7-0), 6:3.

PAP