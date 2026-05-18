Rollercoaster w meczu Majchrzaka! Porażka już w pierwszej rundzie

Pojedynek rozpoczął się świetnie dla Polaka. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego pewnie zwyciężył w pierwszym secie, tracąc w tym czasie zaledwie jednego gema. Wydawało się, że Majchrzak bez najmniejszego problemu przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę również w drugiej odsłonie.

Mim to Argentyńczyk był w stanie postawić się oponentowi. Druga partia powędrowała na konto 26-latka. Ugo Carabelli zwyciężył w tej części konfrontacji 6:2.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Jak się okazało, o jego przebiegu zadecydował jeden break. Majchrzak został przełamany w czwartym gemie i nie był już w stanie dogonić przeciwnika, tym samym odpadając z turnieju w Niemczech.

Przed zawodnikiem z Ameryki Południowej teraz bardzo trudne wyzwanie. Jego kolejnym rywalem będzie bowiem Frances Tiafoe, który plasuje się na 21. miejscu w rankingu ATP.

Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli 6:1, 2:6, 3:6

AA, Polsat Sport