Rollercoaster w meczu Majchrzaka! Porażka już w pierwszej rundzie

Tenis

Kamil Majchrzak odpadł z turnieju w Hamburgu już w pierwszej rundzie. Po bardzo zaciętym trzysetowym meczu lepszy od Polaka okazał się Camilo Ugo Carabelli.

Kamil Majchrzak i Camilo Ugo Carabelli podczas meczu tenisowego.
fot. Polsat Sport
Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu

Pojedynek rozpoczął się świetnie dla Polaka. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego pewnie zwyciężył w pierwszym secie, tracąc w tym czasie zaledwie jednego gema. Wydawało się, że Majchrzak bez najmniejszego problemu przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę również w drugiej odsłonie. 

 

Mim to Argentyńczyk był w stanie postawić się oponentowi. Druga partia powędrowała na konto 26-latka. Ugo Carabelli zwyciężył w tej części konfrontacji 6:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetny występ Polki przed Roland Garros! Coraz bliżej wielkoszlemowego turnieju

 

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Jak się okazało, o jego przebiegu zadecydował jeden break. Majchrzak został przełamany w czwartym gemie i nie był już w stanie dogonić przeciwnika, tym samym odpadając z turnieju w Niemczech.

 

Przed zawodnikiem z Ameryki Południowej teraz bardzo trudne wyzwanie. Jego kolejnym rywalem będzie bowiem Frances Tiafoe, który plasuje się na 21. miejscu w rankingu ATP.

 

Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli 6:1, 2:6, 3:6

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP W HAMBURGUCAMILO UGO CARABELLIKAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Frances Tiafoe - Diego Dedura-Palomero. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 