Siatkarka reprezentacji Polki odchodzi z klubu! Jest oficjalny komunikat

Szczygłowska spędziła w Rzeszowie pięć sezonów. Z zespołem wywalczyła dwa krajowe puchary, Superpuchary, mistrzostwo oraz cztery wicemistrzostwa Polski.

Więcej już nie będzie. Oficjalnie poinformowano bowiem, że 28-latka pożegnała się z klubem.

"Pięć sezonów, setki obron i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za walkę w każdym meczu, za charakter na boisku i atmosferę, którą wnosiłaś do szatni. Przez te pięć lat stałaś się ważną częścią historii naszego klubu. Dziękujemy za wszystko, Ryba!" - napisano w komunikacie.

W przeszłości Szczygłowska reprezentowała barwy takich klubów jak Budowlani Toruń, UNI Opole i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Na razie nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

