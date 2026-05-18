Siatkarka reprezentacji Polki odchodzi z klubu! Jest oficjalny komunikat

Siatkówka

To już oficjalne. DevelopRes Rzeszów oficjalnie pożegnał się z Aleksandrą Szczygłowską. Utalentowana libero broniła barw "Rysic" od 2021 roku.

Trzy siatkarki w strojach sportowych trzymają medale.
fot. Cyfrasport
Aleksandra Szczygłowska, Katarzyna Wenerska i Julita Piasecka w barwach reprezentacji Polski

Szczygłowska spędziła w Rzeszowie pięć sezonów. Z zespołem wywalczyła dwa krajowe puchary, Superpuchary, mistrzostwo oraz cztery wicemistrzostwa Polski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wybrano drużynę gwiazd Tauron Ligi! Zobacz, kto w niej jest (ZDJĘCIA)

 

Więcej już nie będzie. Oficjalnie poinformowano bowiem, że 28-latka pożegnała się z klubem.

 

"Pięć sezonów, setki obron i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za walkę w każdym meczu, za charakter na boisku i atmosferę, którą wnosiłaś do szatni. Przez te pięć lat stałaś się ważną częścią historii naszego klubu. Dziękujemy za wszystko, Ryba!" - napisano w komunikacie.

 

W przeszłości Szczygłowska reprezentowała barwy takich klubów jak Budowlani Toruń, UNI Opole i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Na razie nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDRA SZCZYGŁOWSKADEVELOPRES RZESZÓWSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Nalepka: Bardzo boli, jak potoczył się ten tie-break
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 