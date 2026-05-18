Świetny występ Polki przed Roland Garros! Coraz bliżej wielkoszlemowego turnieju

Już niedługo ruszy kolejna edycja French Open. W kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju biorą udział trzy Polki: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova.

Pierwsza z wymienionych zawodniczek świetnie zaprezentowała się w premierowej rundzie rywalizacji. Jej przeciwniczką była Alice Rame. Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki dzieli sporo, jeżeli chodzi o ranking WTA. Chwalińska jest bowiem 116., a Rame plasuje się na 197. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.

Tę różnicę można było dostrzec gołym okiem podczas poniedziałkowego meczu. Polka bez największego problemu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w całym pojedynku tylko trzy gemy - wszystkie w drugim secie. Starcie trwało w sumie godzinę.

Jej kolejną przeciwniczką będzie triumfatorka meczu Polina Iatcenko - Carole Monnet.

Maja Chwalińska - Alice Rame 6:0, 6:3

