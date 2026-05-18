Świetny występ Polki przed Roland Garros! Coraz bliżej wielkoszlemowego turnieju
Maja Chwalińska wygrała mecz pierwszej rundy kwalifikacji do głównej drabinki Roland Garros. Polka pokonała Alice Rame, tracąc tylko trzy gemy.
Już niedługo ruszy kolejna edycja French Open. W kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju biorą udział trzy Polki: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova.
Pierwsza z wymienionych zawodniczek świetnie zaprezentowała się w premierowej rundzie rywalizacji. Jej przeciwniczką była Alice Rame. Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki dzieli sporo, jeżeli chodzi o ranking WTA. Chwalińska jest bowiem 116., a Rame plasuje się na 197. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.
Tę różnicę można było dostrzec gołym okiem podczas poniedziałkowego meczu. Polka bez największego problemu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w całym pojedynku tylko trzy gemy - wszystkie w drugim secie. Starcie trwało w sumie godzinę.
Jej kolejną przeciwniczką będzie triumfatorka meczu Polina Iatcenko - Carole Monnet.
Maja Chwalińska - Alice Rame 6:0, 6:3