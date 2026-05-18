Trener odkrył karty! Siatkarską reprezentację Polski czeka trudna przeprawa
Sezon klubowy ledwo dobiegł końca, a już rozpoczynamy turnieje reprezentacyjne. Polskie siatkarki w dniach 22-24 maja wezmą udział w zawodach w Genui. Wystartują tam również Serbki, Turczynki i Włoszki. Julio Velasco, szkoleniowiec ostatniej z wymienionych reprezentacji, ogłosił skład swojej kadry. Będzie się działo!
Selekcjoner reprezentacji Włoch siatkarek Julio Velasco już 28 kwietnia ogłosił szeroki skład reprezentacji na 2026 rok. Podał wówczas nazwiska 36 zawodniczek.
W środę 13 maja poznaliśmy natomiast listę 30 siatkarek, które mają reprezentować Italię w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Teraz Velasco zdecydował się ogłosić skład na turniej we włoskiej Genui.
Przypomnijmy, że prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się w nim z czołowymi reprezentacjami świata w siatkówce kobiet w ostatnich latach. Zagrają kolejno z Turcją (piątek, 22 maja), Serbią (sobota, 23 maja) oraz Włochami (niedziela, 24 maja).
Włoszki to obecnie najlepsza reprezentacja świata. To aktualne mistrzynie olimpijskie i świata oraz zwyciężczynie ubiegłorocznej Ligi Narodów.
Skład reprezentacji Włoch na turniej towarzyski w Genui:
rozgrywające: Carlotta Cambi, Francesca Scola
przyjmujące: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
atakujące: Merit Adigwe, Binto Diop
środkowe: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino