Trener odkrył karty! Siatkarską reprezentację Polski czeka trudna przeprawa

Selekcjoner reprezentacji Włoch siatkarek Julio Velasco już 28 kwietnia ogłosił szeroki skład reprezentacji na 2026 rok. Podał wówczas nazwiska 36 zawodniczek.

W środę 13 maja poznaliśmy natomiast listę 30 siatkarek, które mają reprezentować Italię w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Teraz Velasco zdecydował się ogłosić skład na turniej we włoskiej Genui.

Przypomnijmy, że prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się w nim z czołowymi reprezentacjami świata w siatkówce kobiet w ostatnich latach. Zagrają kolejno z Turcją (piątek, 22 maja), Serbią (sobota, 23 maja) oraz Włochami (niedziela, 24 maja).

Włoszki to obecnie najlepsza reprezentacja świata. To aktualne mistrzynie olimpijskie i świata oraz zwyciężczynie ubiegłorocznej Ligi Narodów.

Skład reprezentacji Włoch na turniej towarzyski w Genui:

rozgrywające: Carlotta Cambi, Francesca Scola



przyjmujące: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

atakujące: Merit Adigwe, Binto Diop



środkowe: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini



libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

