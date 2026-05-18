Turniej w Genui. Kiedy grają polskie siatkarki? Transmisje TV i stream online

Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się w nim z czołowymi reprezentacjami świata w siatkówce kobiet w ostatnich latach. Zagrają kolejno z Turcją (piątek, 22 maja), Serbią (sobota, 23 maja) oraz Włochami (niedziela, 24 maja).

Zobacz także: Lavarini zdradził kulisy powołań. "Niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie"

Reprezentacja siatkarek przygotowania do sezonu rozpoczęła 4 maja na zgrupowaniu w Wałczu. Turniej w Genui będzie dla naszej kadry pierwszym występem w obecnym sezonie.

– Nie planujemy rozgrywania dodatkowych sparingów, bo nie ma tak naprawdę kiedy. Rok temu przed Ligą Narodów brakowało nam przetarcia z przeciwnikami z najwyższej półki, teraz zagramy naprawdę z "konkretnymi" zespołami – powiedział w rozmowie z PAP asystent selekcjonera Nicola Vettori.

Rywalizację w Lidze Narodów 2026 reprezentacja Polski rozpocznie na turnieju w chińskim Nankin (3-7 czerwca). Zagrają tam z reprezentacjami Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

Turniej towarzyski siatkarek w Genui - plan transmisji:

2026-05-22: Polska – Turcja (piątek, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-22: Włochy – Serbia (piątek, godzina 20.00; transmisja - Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

RM, Polsat Sport