UFC odezwało się do Gamrota! Wiemy, co dalej
Mateusz Gamrot ujawnił w poniedziałek, że organizacja UFC nawiązała z nim kontakt. Polak ma konkretne plany na najbliższą przyszłość.
- UFC cały czas dopytuje, więc jestem w gotowości - zdradził w nagraniu na Instagramie. Dodał, że już w czerwcu zamierza polecieć do American Top Team, by być gotowym do walki w lipcu.
35-latek przebywa obecnie w Poznaniu, dokąd wrócił po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na gali UFC 327. Dzięki temu wrócił na zwycięską ścieżkę po wcześniejszej porażce z Charlesem Oliveirą.
Polak nie ukrywał, że w kolejnym boju chciałby zmierzyć się z wyżej notowanym rywalem. Właśnie w lipcu dojdzie do starcia Benoita Saint-Denisa z Paddym Pimblettem.
Z kolei na początku maja to siódmy zawodnik kategorii lekkiej został wyzwany do klatki. Zrobił to Quillan Salkilld, który efektownie znokautował pogromcę Gamrota Beneila Dariusha.