UFC odezwało się do Gamrota! Wiemy, co dalej

Hubert PawlikSporty walki

Mateusz Gamrot ujawnił w poniedziałek, że organizacja UFC nawiązała z nim kontakt. Polak ma konkretne plany na najbliższą przyszłość.

Kacper Meyna bez koszulki na tle sportowych logotypów.
fot. PAP
UFC odezwało się do Mateusza Gamrota

- UFC cały czas dopytuje, więc jestem w gotowości - zdradził w nagraniu na Instagramie. Dodał, że już w czerwcu zamierza polecieć do American Top Team, by być gotowym do walki w lipcu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kacper Meyna wraca do ringu. Startuje THE TOURNAMENT II – turniej wagi ciężkiej

 

35-latek przebywa obecnie w Poznaniu, dokąd wrócił po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na gali UFC 327. Dzięki temu wrócił na zwycięską ścieżkę po wcześniejszej porażce z Charlesem Oliveirą.

 

Polak nie ukrywał, że w kolejnym boju chciałby zmierzyć się z wyżej notowanym rywalem. Właśnie w lipcu dojdzie do starcia Benoita Saint-Denisa z Paddym Pimblettem.

 

Z kolei na początku maja to siódmy zawodnik kategorii lekkiej został wyzwany do klatki. Zrobił to Quillan Salkilld, który efektownie znokautował pogromcę Gamrota Beneila Dariusha.

Przejdź na Polsatsport.pl
MATEUSZ GAMROTMMASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konrad Kozłowski - Wadim Chruszcz. Skrót walki
Zobacz także

Babilon Boxing Show w Chojnicach. Wyniki i skróty walk (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 