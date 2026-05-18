Wielki powrót do Realu Madryt! To on odbuduje giganta?

Jose Mourinho już niedługo wróci na ławkę trenerską Realu Madryt. Taką informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano. Szkoleniowcem hiszpańskiego klubu przestanie być Alvaro Arbeloa.

Jose Mourinho ma wrócić do Realu Madryt

O możliwym powrocie Mourinho do Realu mówiło się już od jakiegoś czasu. Portugalczyk ma być szkoleniowcem, który podniesie ekipę "Królewskich" z kolan. Przypomnijmy, że drużyna ze stolicy Hiszpanii mierzy się obecnie ze sporym kryzysem nie tylko sportowym, ale również wizerunkowym.

 

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Mourinho już ustalił wszystkie warunki z zarządem Realu. 

 

"Wszystkie warunki zostały ustnie uzgodnione między José Mourinho a Realem Madryt, czekają na podpisanie wszystkich dokumentów. Plan na dwuletnią umowę, JM uda się do Madrytu po meczu Real-Bilbao" - można przeczytać. 

 

Portugalczyk zasiadał na ławce trenerskiej "Los Blancos" od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku. W sumie pod jego batutą "Królewscy" rozegrali 178 oficjalnych spotkań, wygrywając 127, 28 remisując, a przegrywając 23. Mourinho z Realem sięgnął po mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. 

