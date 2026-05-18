Wielki powrót do Realu Madryt! To on odbuduje giganta?

O możliwym powrocie Mourinho do Realu mówiło się już od jakiegoś czasu. Portugalczyk ma być szkoleniowcem, który podniesie ekipę "Królewskich" z kolan. Przypomnijmy, że drużyna ze stolicy Hiszpanii mierzy się obecnie ze sporym kryzysem nie tylko sportowym, ale również wizerunkowym.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Mourinho już ustalił wszystkie warunki z zarządem Realu.

"Wszystkie warunki zostały ustnie uzgodnione między José Mourinho a Realem Madryt, czekają na podpisanie wszystkich dokumentów. Plan na dwuletnią umowę, JM uda się do Madrytu po meczu Real-Bilbao" - można przeczytać.

Portugalczyk zasiadał na ławce trenerskiej "Los Blancos" od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku. W sumie pod jego batutą "Królewscy" rozegrali 178 oficjalnych spotkań, wygrywając 127, 28 remisując, a przegrywając 23. Mourinho z Realem sięgnął po mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii.

