Wielkie wzruszenie po zakończeniu Ligi Mistrzów. "Nie można znaleźć słów"

W niedzielę zostały rozegrane dwa ostatnie mecze tej edycji Ligi Mistrzów. W walce o brąz naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy PGE Projektu Warszawa i ekipy Ziraat Bankkart Ankara, natomiast o złoto walczyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna z Turcji, a europejski puchar zgarnęli mistrzowie Włoch.

Po zakończeniu rywalizacji przed kamerą Polsatu Sport stanął jeden z bohaterów całego turnieju finałowego, Wassim Ben Tara. W rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu, Marcinem Lepą, siatkarz z polskimi korzeniami wypowiedział się na temat wygranego spotkania.

- Naprawdę nie można znaleźć słów. Zasłużyliśmy ten medal i ten puchar, naprawdę. Trochę było nerwowo, na pewno w pierwszym secie. Potem zaczęliśmy łapać nasz rytm i zagraliśmy to spotkanie jeszcze lepiej - powiedział atakujący.

