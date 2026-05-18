Wielkie wzruszenie po zakończeniu Ligi Mistrzów. "Nie można znaleźć słów"
Sir Sicoma Monini Perugia powtórzyła wyczyn sprzed roku i w wielkim stylu zwyciężyła siatkarską Ligę Mistrzów. Jednym z bohaterów całego turnieju finałowego był Wassim Ben Tara. Po ceremonii dekoracji atakujący włoskiego zespołu porozmawiał z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu, Marcinem Lepą.
W niedzielę zostały rozegrane dwa ostatnie mecze tej edycji Ligi Mistrzów. W walce o brąz naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy PGE Projektu Warszawa i ekipy Ziraat Bankkart Ankara, natomiast o złoto walczyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna z Turcji, a europejski puchar zgarnęli mistrzowie Włoch.
ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić ocenił grę Polaków w Lidze Mistrzów. Padły konkretne nazwiska
Po zakończeniu rywalizacji przed kamerą Polsatu Sport stanął jeden z bohaterów całego turnieju finałowego, Wassim Ben Tara. W rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu, Marcinem Lepą, siatkarz z polskimi korzeniami wypowiedział się na temat wygranego spotkania.
- Naprawdę nie można znaleźć słów. Zasłużyliśmy ten medal i ten puchar, naprawdę. Trochę było nerwowo, na pewno w pierwszym secie. Potem zaczęliśmy łapać nasz rytm i zagraliśmy to spotkanie jeszcze lepiej - powiedział atakujący.
Sezon klubowy się zakończył, natomiast już niedługo rozpocznie się rywalizacja reprezentacyjna. Mecze Biało-Czerwonych na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl